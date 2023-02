Subiu para 24 o número de mortes confirmadas

após fortes chuvas atingirem as cidades do litoral norte de São Paulo entre a noite de sábado (18) e a madrugada deste domingo (19). Outras 228 pessoas estão desalojadas e 338 desabrigadas. As informações são do Governo do Estado de São Paulo.

O coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Henguel Ricardo Pereira, acompanha as ações de atendimento aos desabrigados e desalojados pelas chuvas.

Seis equipes da Defesa Civil atuam de forma suplementar nos municípios afetados.

Cidades afetadas pela chuva no litoral norte de São Paulo

As cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga tiveram estado de calamidade pública decretado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que visitou o litoral norte de São Paulo neste domingo (19).

Os municípios foram impactados pelas fortes chuvas que atingiram a região. "O temporal causou pontos de alagamento e deslizamentos. Algumas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras", informou o Governo do Estado de São Paulo em nota.