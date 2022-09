A chuva deve voltar à região entre esta terça e quinta-feira. A temperatura não deve cair, mas pancadas de chuva com trovoadas estão previstas para os próximos dias. O sol volta a aparecer na sexta-feira. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Veja a previsão:

TERÇA-FEIRA:

Mínima: 17ºC

Máxima: 27ºC

Manhã com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Tarde e noite céu encoberto com chuvisco.

QUARTA-FEIRA:

Mínima: 19ºC

Máxima: 28ºC

Muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas

QUINTA-FEIRA:

Mínima: 18ºC

Máxima: 25ºC

Muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas

SEXTA-FEIRA:

Mínima: 11ºC

Máxima: 23ºC