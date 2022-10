A chuva e as temperaturas abaixo da média histórica derrubaram o consumo de energia elétrica em todos os estados da região Sudeste em setembro, principalmente no Rio de Janeiro, onde a redução foi de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em São Paulo o recuo foi de 5%, seguido por Espírito Santo (-3%) e Minas Gerais (-2%).

Os dados preliminares são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica — CCEE. A organização explica que a combinação de frio e chuva reduz o uso de equipamentos de refrigeração, como aparelhos de ar-condicionado, de residências e estabelecimentos comerciais.

Esses consumidores estão no Ambiente de Contratação Regulada — ACR, o mercado regulado, em que os consumidores compram energia diretamente das distribuidoras locais. No estado fluminense, a demanda deste segmento caiu 15% em setembro, no comparativo anual. Em São Paulo, a queda foi de 8,4%, em Minas Gerais 7,4% e no território capixaba 4,8%.