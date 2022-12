Campinas e região tem vivenciado dias bastante chuvosos. Desde o início deste mês, o volume acumulado de chuva atinge 122,1 milímetros. Este dado é do Instituto Agronômico (IAC), registrado até a manhã de 7 dezembro, às 7h. A média para o mês de dezembro, em Campinas, é de 217 milímetros. “Em uma semana choveu aproximadamente mais da metade da média”, afirma Angélica Prela Pantano, pesquisadora do IAC, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Este ano, desde de novembro, os volumes de chuvas estão acima da média em todo o estado de São Paulo, assim como nos demais estados da região Sudeste e do Sul.

Além de registrar os dados em suas estações meteorológicas instaladas em diversas localidades paulistas, o IAC possui parceria com o Rural Clima, cujas previsões são de manutenção dos volumes elevados ainda durante as próximas semanas. “Ao longo de dezembro, há previsão de várias ocorrências de chuvas com volumes elevados acima de 30 milímetros”, diz.