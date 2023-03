Chuva causa pontos de alagamentos em Santa Bárbara

A forte chuva da tarde desta terça-feira causou diversos pontos de alagamentos em Santa Bárbara d’Oeste.

Pontos já conhecidos como o Jardim São Francisco e o acesso ao Jardim Santa Rita acumularam um grande volume de água.

LEIA TAMBÉM: Praça no Mollon será revitalizada; Tikinho TK comemora

No acesso ao Santa Rita, a água chegou a invadir a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), causando lentidão no trânsito. A água chegou a vazar em grande quantidade do alto do viaduto.

Foto e vídeos Cláudio Mariano / Santa Bárbara em Foco

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento