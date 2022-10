Um choque entre uma bicicleta e um carro terminou com ciclista de 23 anos gravemente ferido na noite desta quarta-feira (5). O acidente foi uma colisão frontal da bike contra um carro na avenida Comendador Tomás Fortunato, região do pós represa em Americana.

O motorista do carro relatou que passava próximo a um ponto de ônibus, onde havia um coletivo parado, momento em que uma bicicleta cruzou na frente do ônibus na contramão e bateu de frente com seu carro. A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça, braços e pernas, e foi encaminhado para o Hospital Municipal.

O motorista fez o teste do bafômetro e nada foi constatado. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

