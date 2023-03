Chineses dominam noite do Óscar

Não deu pros irlandeses, os chineses fizeram a festa

O que acontece quando numa noite de Óscar tudo corre conforme o previsto?

O filme favorito venceu em quase toda a linha, os regressos de atores com carreiras quase extintas foram celebrados com uma estatueta, os discursos foram emotivos e raramente esqueceram as mães, as lágrimas fluíram e até a Netflix acabou a cerimônia com o seu filme mais premiado de sempre.

“Pode ser qualquer coisa em qualquer lugar”, diz-se a certa altura em Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, o Melhor Filme que esta madrugada recebeu outros seis Óscar e que simbolizou uma gala em que se falou de não desistir de sonhos, de se ser novamente aceite no clube — o que acontece é que, numa noite de previsibilidade depois de uns Óscars de 2022 de puro choque, o cinema voltou a acreditar que pode ser o centro do universo.

TV Especial Xuxa 60 exclui Paquita bolsonarista

Veja a lista de vencedores do Oscar 2023

Melhor Filme

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Direção

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Ator

Brendan Fraser (The Whale)

Melhor Atriz

Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Ator Coadjuvante

Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Atriz Coadjuvante

Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Filme Estrangeiro

Nada de Novo no Front (Alemanha)

Melhor Filme de Animação

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Melhor Documentário

Navalny

Melhor Roteiro Adaptado

Entre mulheres

Melhor Roteiro Original

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Fotografia

James Friend, por Nada de Novo no Front

Melhor Trilha Sonora Original

Nada de Novo no Front

Melhor Canção Original

“Naatu Naatu” (de RRR)

Melhor Som

Top Gun: Maverick

Melhor Edição

Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Design de Produção

Nada de Novo no Front

Melhor Figurino

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Melhor Maquiagem e Cabelo

A Baleia

Melhor Curta-Metragem (animação)

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

Melhor Curta-Metragem (live action)

An Irish Goodbye

O brasileiro “Sideral” estava pré-indicado, mas ficou de fora da lista final.

Melhor Documentário em Curta-Metragem

The Elephant Whisperers

Efeitos Visuais

Avatar: O Caminho da Água

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento