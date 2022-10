O China In Box, marca pertencente ao Grupo Trigo e pioneiro em delivery de comida asiática no Brasil, está reinaugurando uma de suas lojas no interior do estado de São Paulo, em Americana, município da microrregião de Campinas. Esta é a única unidade do restaurante chinês na cidade.

“Estamos muito felizes em anunciar essa reinauguração do China In Box em Americana. Investimos para melhorar a infraestrutura e o conforto do nosso cliente, com um novo salão aconchegante, mantendo a qualidade característica da marca”, diz Simone de Oliveira, franqueada da marca.

A loja funcionará tanto para delivery, quanto para o público que queira comer presencialmente em seu novo salão com capacidade para 24 clientes, sendo 12 na área interna e 12 na área externa. O endereço fica na Rua Herman Muller Carioba, 160 – Jardim Girassol e funcionará todos os dias, das 11:00 às 22:00. Além disso, a loja também contará com outras duas marcas digitais do Grupo Trigo, funcionando apenas para delivery: Gokei, de culinária japonesa e Kohala Poke, de culinária havaiana.

A marca também conta com um novo programa de fidelidade, o “Meu China In Box”, com cashbacks de até 20% de acordo com o volume de compras que o cliente realiza nos canais oficiais do restaurante (loja física, site, app e whatsapp).

Informações sobre delivery e lojas físicas:

China In Box

Sobre o China In Box

Com mais de 147 restaurantes pelo Brasil, o China In Box é a maior marca de culinária chinesa de delivery da América Latina. Foi o primeiro fast-food de comida chinesa a trabalhar com a cozinha à vista do cliente e a entregar os famosos biscoitos da sorte junto com os pedidos. Revolucionando o mercado brasileiro há 30 anos, o China alia comida de qualidade com uma logística de serviço exemplar. Nesse período, o restaurante não só transformou a culinária chinesa em um dos segmentos gastronômicos mais pedidos no país, como também se tornou uma das marcas brasileiras mais fortes com inúmeras franquias rentáveis.

Sobre o Grupo Trigo

O Grupo Trigo, holding 100% brasileira dona do Spoleto, Koni, LeBonton, Gendai, China in Box e Gurumê, é o maior grupo de franquias que oferece comida de verdade no país e um dos maiores operadores de comida asiática do mundo, através dos seus restaurantes e delivery. Hoje, são mais de 600 restaurantes espalhados de norte ao sul do país, além de suas marcas 100% digitais com vendas majoritariamente online para delivery. Com o objetivo de democratizar a boa culinária, as marcas Trigo oferecem uma comida saborosa, bem elaborada e com ótimos insumos por um preço justo e acessível.