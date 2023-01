O Kansas City Chiefs venceu o Cincinnati Bengals

por 23 x 20 em jogaço disputado nesse domingo (29/1), no Arrowhead Stadium, em Kansas City – Missouri, conquistou a AFC. Agora, os Chiefs vão disputar o Super Bowl LVII contra o Philadelphia Eagles, que mais cedo derrotou o San Francisco 49ers por 31 x 7.

Em jogo com requintes de dramaticidade, um lesionado Patrick Mahomes (Chiefs) conseguiu conduzir boa campanha nos segundos finais. Ele também contou com uma falta da defesa adversária para posicionar o kicker Harrison Butker que acertou o chute da vitória dos Chiefs. Foi uma espécie de revanche da final da Conferência Americana da temporada 2021.

EAGLES- O Philadelphia Eagles é o primeiro time a garantir vaga no Super Bowl LVII. No início da noite deste domingo, os Eagles superaram o San Francisco 49ers por 31 a 7, no Lincoln Financial Field, para ficar com o título da conferência nacional e, de quebra, carimbar o passaporte para o Arizona.

Por outro lado, o San Francisco 49ers teve uma tarde para esquecer. Brock Purdy, que vinha sendo um dos grandes destaques da equipe depois de assumir a titularidade, teve uma lesão no cotovelo ainda no primeiro quarto e o seu reserva Josh Johnson, quarto QB do elenco, sofreu uma pancada na cabeça no início do segundo tempo e também saiu do jogo lesionado.

SESC DEBATE ESPORTES EM SP

Como parte da programação do Sesc Verão 2023 da unidade Avenida Paulista, as apresentações esportivas “Top de Linha” buscam aproximar o público de atletas profissionais e personalidades esportivas, a partir de uma dinâmica que, ao mesmo tempo em que contam sobre suas trajetórias no esporte, os atletas interagem diretamente com o público, demonstrando suas habilidades e propondo a experimentação de movimentos, manobras e jogadas ao público presente.

No dia 5 de fevereiro, domingo, às 15h30, participam do Top de Linha a atleta olímpica e multicampeã de Ginastica Artística, Daiane dos Santos, acompanhada pela meia maratonista e influenciadora digital, Ellen Valias, mais conhecida como @atleta_de_peso.

No domingo seguinte, o esporte em questão é a patinação, em suas diferentes modalidades. Representam o inline a oito vezes campeã do X-Games, Fabiola Silva e Danilo Senna, destaque da cena atual da patinação. Pela patinação artística, a primeira medalhista em Mundiais pela sua categoria, Rafaela Freitas, também participa da atividade.

Em sua 28ª edição, o Sesc Verão deste ano tem como tema “Pratique Onde Estiver! Como Quiser!”, com a proposta de reforçar a necessidade da reocupação, apropriação e reconhecimento de espaços que possibilitem a prática esportiva. Dentro dessa proposta, o Sesc Avenida Paulista desenhou a sua programação sob o tema “Entrelinhas”, em que as linhas estão representadas tanto no sentido literal como no figurado, seja nas demarcações dos campos e quadras, seja nas reflexões implícitas nesse universo.

ATLETAS

Daiane dos Santos é Campeã Mundial de Ginástica Artística, Bicampeã da Grande Final da Copa do Mundo da modalidade, multicampeã da Copa do Mundo, finalista de duas e participante de quatro Olímpiadas e referência Mundial na Ginástica Artística e no esporte. É formada em Educação Física e Pós-Graduada em Gestão Esportiva, além de comentarista da Tv Globo e do SporTV para o PAN de Lima 2019 e Olimpíadas de Tóquio 2020; colaboradora do Comitê Olímpico Brasileiro (COB); Palestrante sobre valores ligados ao esporte; e idealizadora e Coordenadora-Geral do Projeto social e desportivo “Brasileirinhos”.

Danilo Senna é um dos grandes destaques da patinação brasileira com amplo reconhecimento profissional. Começou a andar de patins aos 6 anos e ganhou sua primeira competição aos 7. A partir dos 10 anos, começou a competir no concurso profissional brasileiro, ficando em segundo lugar no Winterclash Junior.

Ellen Valias, mais conhecida como Atleta de Peso nas redes sociais, é uma mulher preta e gorda, meia maratonista, estudante de educação física e luta pelo acesso de todas as pessoas nas atividades físicas e esportes, sem serem desumanizadas e ridicularizadas. É fundadora do Rachão Basquete Feminino que nasceu em 2015, um coletivo de mulheres que se reúnem para jogar basquete em quadras públicas. Durante os Jogos olímpicos, teve uma coluna no Uol Esporte. É comentarista dos jogos da NBA, líder da Adidas Runners SP e criadora de conteúdo na internet.

Fabiola da Silva é atleta de patinação inline brasileira, considerada uma das maiores atletas deste esporte da história. Foi 8 vezes campeã dos X Games e uma vez medalhista de prata (quando ganhou a prata, ela estava competindo com os homens); além de conquistar várias medalhas no LG Action Sports US Championship. Fabiola participou da primeira edição dos X Games em 1996, com 15 anos de idade. Nos X Games, começou competindo na categoria vertical, mas depois passou a disputar também o street e chegou a conquistar medalhas de ouros nas duas categorias.

Rafaela Freitas é atleta de Patinação Artística com 40 medalhas de ouro em Campeonatos Paulistas; 36 medalhas de ouro em Campeonatos Brasileiros e 11 Medalhas de Ouro em Campeonatos Sul-americanos. Ficou em 9° lugar no Ranking do Campeonato Mundial na Espanha e ganhou medalha de bronze nos Jogos Mundiais na Polônia. É a primeira atleta a trazer uma medalha dos Jogos Mundiais na categoria feminina dessa modalidade.

SERVIÇO

Apresentação esportiva | Top de Linha com Daiane dos Santos e Ellen Valias

Quando: 5 de fevereiro de 2023. Domingo, das 15h30 às 17h.

Onde: Praça – Térreo.

Classificação etária: Livre.

Gratuito. Sujeito à lotação.

Apresentação esportiva | Top de Linha com Fabiola da Silva, Danilo Senna e Rafaela Freitas

Quando: 12 de fevereiro de 2023. Domingo, das 15h30 às 17h.

Onde: Praça – Térreo.

Classificação etária: Livre.

Gratuito. Sujeito à lotação.

SESC AVENIDA PAULISTA

Avenida Paulista, 119, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800

Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m

Horário de funcionamento da unidade:

Terça a sexta, das 10h às 21h30.

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30.

