O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Americana Reinaldo Chiconi se filiou esta semana ao PDT (Partido Democrático Trabalhista) em apoio a pré-candidata a deputada federal pela sigla, Maria Giovana Fortunato. Vereador em quatro legislaturas em Americana, Chiconi volta ao PDT, partido no qual já foi filiado.

“Estou muito feliz com a volta do Chiconi ao partido. Enquanto vereador sempre foi comprometido com a cidade e vai nos ajudar muito”, destacou Maria Giovana. Segundo a pré-candidata, o diretório do partido foi unânime ao ingresso do ex-vereador na sigla.

“Agradeço ao PDT pela recepção. É um partido para o qual estou retornando em um momento de reestruturação e crescimento da sigla. Espero contribuir com a experiência que adquiri na política americanense”, afirmou Chiconi.

Pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, ressaltou que o ex-vereador é um dos grandes quadros políticos de Americana. “Fomos companheiros de Câmara e tenho certeza que o Chiconi vai agregar muito no nosso grupo político”, disse.