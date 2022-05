O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi visitaram, nesta terça-feira (10), a sede do Sespa – Serviço Social Presbiteriano de Americana, na Rua do Pica-Pau, Jardim dos Lírios. No local, foram recebidos pelo presidente da entidade, José Eduardo Callado e equipe de funcionários. A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também acompanharam a visita.

A entidade, que desenvolve projetos sociais voltados para a população em vulnerabilidade social, está abrigando atualmente o atendimento prestado pelo CRAS – Centro de Referência de Assistência Social da Vila Mathiensen, cujo prédio passará por reformas.

“Agradeço a toda a equipe do Sespa, o presidente José Callado, pelo apoio e serviços prestados em prol da população. O trabalho realizado é fundamental para o desenvolvimento do nosso município”, disse o prefeito.

O vice-prefeito reforçou o apoio da Administração às entidades. “As parcerias auxiliam o Poder Público nas ações sociais junto à população que mais precisa, por isso, agradecemos o excelente trabalho que o SESPA presta e a todas as entidades parceiras que estão sempre dispostas a colaborar com muito empenho e dedicação”.

“Temos, graças a Deus, muitas entidades que trabalham conosco nos projetos sociais para que possamos atender às necessidades da população em situação de vulnerabilidade, com acolhimento e cuidados para a melhoria da qualidade de vida das famílias”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

O presidente da entidade, José Eduardo Callado, agradeceu a visita e o apoio da Administração Municipal, se colocando à disposição para ajudar e continuar o trabalho desenvolvido.