Chico anuncia sistema de segurança inédito no DAE

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou

nesta segunda-feira (27) que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) terá um sistema de segurança inédito para reservatórios de água e estações de tratamento.

“Todos os pontos importantes do DAE serão monitorados para a segurança e garantia de que não teremos ocorrências que atrapalhem o abastecimento em nossa cidade. É um investimento importante que significa economia aos cofres públicos e que o fornecimento de água não tenha intercorrências”, ressaltou Chico.

Com investimento de R$1.899.900,00, o novo sistema contará com serviços de videomonitoramento, sensores de presença com alarme e controle de acesso aos reservatórios, por meio de interfone com câmera.

As melhorias serão executadas nos 14 reservatórios de água do município; na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia Azul; na sede do DAE; na Estação de Tratamento de Água (ETA); na Captação de Água no Rio Piracicaba; na sede do DAE e no pátio de caminhões da autarquia.

O vice-prefeito Odir Demarchi também falou sobre a importância do novo sistema. “Está no nosso plano de governo, água na torneira da população. Esse é nosso compromisso e para isso que trabalhamos todos os dias”, destacou Odir.

De acordo com o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia, a implantação e o monitoramento do sistema de segurança serão realizados pela Samara Equipamento de Segurança e Ltda, empresa vencedora do processo licitatório. Os trabalhos iniciam no dia 3 de abril, com prazo de 30 dias para instalação.

“Precisamos garantir segurança no abastecimento. Furtos, roubos, depredação, que causavam prejuízos e consequências para toda a cidade, que é a falta de água, serão coibidos com esse sistema”, explicou Zappia.

Confira os locais que receberão o novo sistema:

Videomonitoramento – sensor de presença com alarme e controle de acesso

• Reservatório 01 (Rua São Miguel, Vila Belvedere)

• Reservatório 02 (Praça Liraucio Gomes, Centro)

• Reservatório 03 (Avenida de Cillos, Jardim São Pedro)

• Reservatório 04 (Rua Vicente de Carvalho, Vila Amorim)

• Reservatório 05 (Rua Itaúna, Jardim Ipiranga)

• Reservatório 06 (Avenida de Cillo, Cidade Jardim)

• Reservatório 07 (Rua Áustria, Santa Maria)

• Reservatório 08 (Rua Pindaré, São Roque)

• Reservatório 09 (Avenida de Cillo, Parque Novo Mundo)

• Reservatório 10 (Rua Pedro Perissinoto, Jardim Luciene)

• Reservatório 11 (Avenida José Meneghel)

• Reservatório 12 (Rua Henrique Brechmacher, Jardim Brasil)

• Reservatório 13 (Rua Sahid Maluf, Chácara Letônia)

• Reservatório 14 (Rua Vicenzo Sardelli, Praia Azul)

Videomonitoramento

• ETE Praia Azul (Caminho da Servidão, Chácara Santa Lúcia)

• ETA (Praça Fernando Costa, Cordenonsi)

• Captação de Água (Avenida Lírio Correa)

• Sede (Rua dos Estudantes, Cordenonsi)

• Pátio de caminhões (Rua São Sebastião)

