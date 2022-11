O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhou nesta terça-feira (22) as obras de manutenção em três escolas da rede municipal de Educação: o Caic Prof. Sylvino Chinellatto, a Creche CAIC e a Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro, no Jardim da Paz. A vistoria ocorreu na companhia do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

No CAIC e Creche CAIC, as obras em andamento contemplam a revitalização de duas quadras cobertas e da quadra descoberta; a pintura externa dos dois prédios, totalizando mais de 10 mil m² de área; a revisão de calhas e manutenção dos telhados, que somam 2 mil m²; a substituição de mais de 100 metros de alambrado por muro de alvenaria; serviços de serralheria, manutenção predial e pintura de ferragens. O novo muro permite que as crianças da creche utilizem o espaço dos quiosques pedagógicos com tranquilidade.

Já na EMEF Darcy Ribeiro os serviços incluíram a pintura interna e externa do prédio, a revisão e manutenção do telhado e a revisão da rede de esgoto na área externa. Os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDEM) foram aplicados nas reformas de quatro conjuntos de banheiros dos alunos, do vestiário, da quadra, da cozinha e nas cadeiras da sala de informática; na construção de novos bebedouros para os alunos; na instalação de telhas galvanizadas na entrada da escola, para evitar sol e chuva; na pintura da entrada da escola; no conserto de alambrados e na substituição dos registros de água.

“É muito gostoso visitar nossas escolas e vê-las bem cuidadas com a aplicação do Dinheiro Direto na Escola. Este carinho que os diretores têm com as unidades está transformando para melhorar o dia-a-dia de nossas crianças”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi também comemorou os resultados. “A Secretaria de Educação está de parabéns pelo empenho que estamos vendo aqui hoje. As escolas estão preservadas e recebendo a manutenção adequada”, disse.

Para Ghizini, o PDDEM representa um marco histórico para Americana. “O prefeito Chico Sardelli propôs a criação do programa no fim de 2021 e, quase um ano depois, estamos presenciando o resultado da aplicação dos recursos em melhorias no ambiente escolar, que com certeza se refletem na qualidade de ensino”, destacou.