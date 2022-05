O prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam a visita do ator Luciano Szafir, representante do Programa Educacional Planeta Leitura da Editora Melhoramentos, que publica os livros adotados pela Secretaria de Educação de Americana. O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, e o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, também participaram do encontro no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal.

O kit Planeta Leitura é destinado a todos os alunos de pré-escola e aos estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental e é composto por oito livros, oito fichas de leitura e um livro da família. Americana entregou 7.500 kits pedagógicos de leitura às escolas da rede municipal de ensino no início de fevereiro, e em março iniciou a formação de multiplicadores e incentivadores de leitura.

“Este é um projeto de credibilidade que existe há mais de 12 anos e tem sido muito gostoso trabalhar com educação. O Planeta Leitura forma leitores, dá elementos para a compreensão do que você está lendo e forma um hábito. Amo ler como amo ver um filme e esse é o objetivo do programa: desenvolver o prazer literário”, declarou Szafir, que se colocou à disposição de Americana para apoiar causas de interesse público. “A gente sabe que a economia de um estado, de um país, só cresce paralelo à educação. Este é um investimento muito importante e fico feliz em saber que está sendo bem implementado na cidade”, disse.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu a visita, destacando a prioridade dada pela gestão à educação. “A educação muda vidas, transforma famílias e reescreve histórias, por isso temos dado total apoio às ações da Secretaria de Educação para melhorar ainda mais as condições de aprendizagem dos nossos alunos, que são o futuro de Americana”, declarou.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, o Planeta Leitura desempenha um relevante papel pedagógico na formação dos alunos americanenses. “O programa reforça as ações de incentivo ao ato de ler, tão importante na constituição de uma educação de qualidade”, destacou.