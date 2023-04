Chico Sardelli anuncia vigilantes nas escolas e pacote de ações de segurança na educação

Além de Chico, Odir, Ghizini e Aurélio, o anúncio contou ainda com a participação do presidente da Câmara Thiago Brochi, dos vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares, Silvio Dourado, Pastor Miguel Pires, Marcos Caetano, Dr. Daniel Cardoso, Fernando da Farmácia, Leonora Périco, Juninho Dias, Nathália Camargo, Gualter Amado e Thiago Martins, diversos secretários municipais e do coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o empenho da Administração municipal na adoção de medidas pela segurança nas escolas. “Devemos assegurar o direito de nossas crianças frequentarem nossas escolas em paz. O prefeito foi muito enérgico nesse sentido, a Guarda Municipal vai coordenar esse trabalho e nós faremos as contratações necessárias via secretaria para que as famílias saibam que suas crianças estão na escola recebendo educação de qualidade e em segurança”, destacou.

O pacote denominado Núcleo de Segurança Escolar inclui, além dos vigilantes armados e da nova patrulha escolar, a implantação do Botão do Pânico, tecnologia que permite o acionamento imediato da guarda em caso de emergência, o treinamento de educadores para atuarem em situações extremas, a convocação de quatro psicólogos via concurso público para atuarem na prevenção de casos de violência nas escolas, além do Programa Escola Segura, que prevê o videomonitoramento em todas as escolas e prédios da Secretaria de Educação, com a instalação de 933 câmeras (em fase de licitação).

Medidas anunciadas

Vigilantes armados nas escolas: a Prefeitura fará a contratação de empresa para fornecer vigilantes para as unidades da rede municipal de Educação.

Botão do Pânico e Tablets nas Viaturas: o aplicativo a ser acionado pelo celular será conectado ao Centro de Controle e Operação Municipal da corporação e, agora, também há tablets presentes nas viaturas, para permitir uma resposta rápida em caso de ocorrências. O treinamento dos servidores sobre as funcionalidades do botão do pânico será iniciado no dia 14, com o início do uso do aplicativo na próxima semana.

Nova Patrulha Escolar: haverá aumento do efetivo diário da Gama, com viaturas dedicadas somente a percorrer o entorno de todas as escolas da rede, prevenindo ações externas.

Convocação de psicólogos aprovados no concurso público: serão chamados inicialmente quatro profissionais para atuarem junto aos alunos da rede, em uma ação preventiva para melhorar o ambiente escolar.

Além disso, a Gama passa a ter contato direto com diretores das escolas através de um grupo de Whatsapp, criado para promover a aproximação entre a segurança pública e a Educação através do acompanhamento do cotidiano escolar.