O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta sexta-feira (6) a visita da deputada federal Policial Katia Sastre, que anunciou a destinação de R$100 mil, por meio de emenda impositiva, para o custeio da Saúde do município. A parlamentar está no primeiro mandato e, em 2019, já tinha encaminhado R$200 mil também para custeio da Saúde e, em 2020, R$100 mil para aquisição de insumos hospitalares para as unidades de Atenção Básica.

“Ficamos muito felizes em receber a deputada em nossa cidade. Com os recursos anunciados hoje, já são R$400 mil destinados para Americana no seu mandato, demonstrando carinho e atenção com Americana, especialmente na área da Saúde, que é prioridade da nossa gestão”, comentou Chico.

A deputada informou que assumiu como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, na semana passada, e reforçou a importância da participação das mulheres na política. Ela também falou que realiza um trabalho junto às Guardas Civis Municipais e se colocou à disposição do município para trabalhos nestas e outras áreas.

“Fiz questão de apresentar mais essa emenda destinando recursos para a Saúde de Americana, pois sei do trabalho que é realizado aqui. Nosso gabinete está à disposição do município”, afirmou Katia.

O secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, esteve na reunião com a deputada e explicou que a emenda já está cadastrada e aguarda o repasse (pagamento) do Ministério da Saúde. “Todas as emendas destinadas à Americana são de extrema importância e recebem toda atenção e empenho da gestão do prefeito Chico para que sejam utilizadas o quanto antes em benefício da população”, disse.

O chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli, também participou da visita da deputada.