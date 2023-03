Chico vai ver nova fase do shopping de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli acompanhou

nesta quarta-feira (1º) o início da instalação dos pilares pré-moldados nas obras do Americana Mall, shopping center que está em construção na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

No total, serão 260 pilares e a previsão dos empreendedores é que a montagem do pré-moldado seja finalizada até o mês de junho. Antes disso, em abril, está prevista a inauguração do showroom do shopping e, em maio, o início da cobertura do estabelecimento.

Também participaram da vistoria: o diretor do Americana Mall, Roberto Restum; representante da Construtora Baggio, Marcelo Sabino; os secretários municipais Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Diego de Barros Guidolin (Planejamento), Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação); e o chefe de Gabinete Franco Sardelli.

“É emocionante ver o início efetivo das obras do shopping, uma conquista que traz muita alegria, está gerando empregos e eleva a autoestima da nossa população. Parabéns ao Roberto, que acreditou na nossa cidade e está fazendo esse sonho se tornar realidade para Americana”, afirmou Chico.

Odir também destacou a importância da obra. “Ver o andamento desse trabalho é muito gratificante. As obras estão dentro do cronograma e representam muito para nossa cidade. Mais uma etapa que se inicia e estamos muito felizes”, comentou.

“Estamos muito felizes em trazer o tão sonhado shopping para a cidade de Americana. O Americana Mall é uma realidade”, afirmou o diretor Roberto Restum.

A previsão é que o shopping comece a funcionar em 2024, com geração de 1.500 empregos diretos durante a construção. Após a inauguração, a previsão é de que mais 2.000 empregos sejam gerados nas mais de 120 lojas de diversos segmentos e nas seis salas de cinema que serão instaladas no shopping. A iniciativa da construção é da empresa de Restum, a Fashion Top Brands, em parceria com a Construtora Baggio, com projeto arquitetônico de Jayme Lago Mestiere.

Prefeitura vai reformar a Praça José Rampazzo

A Prefeitura de Americana vai reformar a Praça José Rampazzo, na região do bairro Jardim São Paulo, com investimento de R$ 300 mil. O processo licitatório para a execução da obra foi publicado, nesta terça-feira (28), no Diário Oficial do Município (DOM).

Ao todo, serão investidos R$ 300 mil, recursos provenientes do Governo do estado de São Paulo, intermediados pelo vereador Fernando da Farmácia, com apoio do vereador de São Paulo João Jorge e do suplente de deputado estadual, Israel Alexandre. A contrapartida do município é de R$ 25.472,21.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira, no espaço serão executados novo calçamento, reforma do coreto (revisão do telhado, troca do forro, pintura), obras de acessibilidade, troca de bancos e instalação de lixeiras, entre outras melhorias.

“Agradecemos todos os envolvidos que se mobilizaram para a conquista dessa verba, que vai melhorar e muito a qualidade de vida dos moradores do bairro e frequentadores da Praça José Rampazzo. Essas parcerias são importantes para o progresso da cidade, em várias áreas”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

Todo o processo para a viabilização dos recursos foi realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana, sob a coordenação do secretário Vinícius Zerbetto.

