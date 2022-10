Os prefeitos de Americana Chico Sardelli (PV) e Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) reuniram centenas de pessoas em evento em favor dos candidatos de extrema-direita Tarcísio de Freitas (governador) e Jair Bolsonaro (presidente). Leitinho teve proximidade com o governo Bolsonaro via o ex-ministro da Educação Pastor Milton Ribeiro, demitido e preso após o vazamento do escândalo das propinas cobradas via pastores.

Sardelli faz parte do PV, partido que fechou ‘federação’ com PT e PCdoB, o que cria constrangimento e risco de afastamento ou desfiliação para as eleições de 2024.

Na região, o mais ferrenho bolsonarista Ricardo Molina, faz evento na divisa Americana Santa Bárbara este sábado.