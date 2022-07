O prefeito Chico Sardelli participou na manhã desta terça-feira (5) do lançamento e entrega dos cartões do Americana Alimenta, que concede auxílio no valor de R$ 100, durante três meses, a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do município. Nessa primeira fase, 576 famílias foram contempladas e a previsão é que mais 130 sejam incluídas na ação em agosto. No evento, o prefeito estava acompanhado de seu vice, Odir Demarchi e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O Americana Alimenta é um Benefício Eventual, que consiste em um auxílio prestado em virtude de vulnerabilidade temporária, com provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Nesta primeira fase, foram contempladas 576 famílias que atenderam aos critérios, que são: ser morador no município de Americana, ter cadastro atualizado no Cadastro Único e estar em situação de extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$100,00) ou pobreza (renda familiar per capita de até R$ 200,00).

O benefício será concedido por três meses consecutivos, podendo ser prorrogado por mais três meses, após avaliação técnica dos critérios.

O Americana Alimenta não impede e não interrompe a distribuição de cestas básicas que é feita hoje pela Assistência e pelo Fundo Social. Esse trabalho continuará ocorrendo conforme a disponibilidade de cestas e a demanda existente.

O prefeito Chico Sardelli destacou que o auxílio tem o objetivo de ajudar as famílias a se reerguer após o período mais severo da pandemia da Covid-19.

“O cartão é simples, tem o valor que pode ser usado nas principais redes de supermercados e em mercados de bairro. Mas ele vai além disso. Nesse cartão tem muito carinho, muito amor e muito trabalho de toda a Administração e toda a equipe da Assistência. Ele será muito importante para as pessoas que recebem, porque elas sabem que, nesse momento de dificuldade, podem contar com um parceiro, que é a Prefeitura de Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir comemorou a entrega dos cartões e disse que o objetivo é ampliar o número de pessoas contempladas. “Quando nós saímos às ruas em 2020 na campanha, nós vimos a dificuldade das pessoas, e ali ficou claro para nós que a gente deveria trabalhar para essas pessoas que realmente precisam. Hoje, estamos contemplando 576 famílias, mas queremos que isso seja ampliado e vá muito mais longe”, afirmou Odir.

Para a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o Americana Alimenta é a realização de um sonho.

“Foi um ano e seis meses de muito trabalho, em que nós pegávamos esse projeto que estava no nosso coração e tentávamos colocar em prática. Estamos aqui felizes porque está sendo concretizado um sonho dentro da secretaria de Assistência Social, onde poderemos ofertar essa segurança alimentar para as pessoas que mais precisam por três meses, com possibilidade de prorrogação”, disse Juliani.

Além do prefeito, vice e da secretária, participaram do evento os vereadores Lucas Leoncine, Silvio Dourado e Professora Juliana.