Chico entrega revitalização do Centro de Treinamento do Tênis de Mesa

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, e o secretário de Esportes de Americana, Marcio Henrique Leal, entregaram nesta sexta-feira (31), a revitalização do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico).

“Essa administração quer avançar, trabalhar e trazer novidades, e acima de tudo, valorizar o funcionário público e o ser humano. Vamos recuperando os nossos equipamentos e praças esportivas, porque eu acredito no esporte como elo de transformação da sociedade. Parabenizo a todos envolvidos por mais essa conquista”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O Centro de Treinamento de Tênis de Mesa ganhou um novo piso, regularizado para atender as exigências da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), além da pintura interna e externa. Centenas de alunos da escolinha e praticantes da modalidade realizam diariamente treinos específicos e se preparam para as competições utilizando o espaço público.

Odir parabenizou a equipe da Secretaria de Esportes pelo trabalho realizado. “Isso só acontece, porque esse grupo da Secretaria de Esportes luta pelo melhor para a nossa cidade. Tudo isso só possível devido ao trabalho e dedicação de todos os envolvidos nesse projeto de recuperação das praças esportivas”.

A obra foi executada pelo Shopping Americana Mall e pela Pura Construtora e Incorporadora, através do Programa Amigos do Esporte (PAE), que é uma parceria entre o poder público e a empresa privada para investimentos em praças públicas em contrapartidas publicitárias. O investimento das empresas totalizou R$ 68 mil, com contrapartida de R$ 14 mil da Prefeitura de Americana.

O PAE permite que empresas, pessoas físicas e associações contribuam com a manutenção dos espaços esportivos, bem como com a construção de novos equipamentos, que beneficiarão a população de modo geral. Em contrapartidas publicitárias, os espaços são disponibilizados para a propaganda da entidade ou da pessoa que aplicou recursos na área do esporte.

“Estamos buscando parcerias com a iniciativa privada para revitalização das nossas praças esportivas. Esse investimento no Centro Treinamento de Tênis de Mesa se fazia necessário pelas condições do piso, que prejudicava o desempenho dos praticantes e impossibilitava a realização de competições federadas. Hoje posso afirmar com muita alegria: temos um dos melhores locais da modalidade no Estado de São Paulo”, destacou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Henrique Leal.

Com a reforma e oito mesas oficiais, o Centro de Treinamento de Tênis de Mesa de Americana sediará, no dia 15 de abril, a etapa regional dos Jogos Abertos da Juventude, evento organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Sob o comando do treinador Maurel Luchiari e supervisão de Odail de Oliveira, Americana será representada por cinco mesatenistas.

A entrega da revitalização contou com as presenças dos vereadores Fernando da Farmácia e Leco Soares, além de secretários municipais e demais autoridades.

