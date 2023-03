Chico Sardelli entrega revitalização da Praça de Esportes Luiz Meneghel

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Esportes de Americana, Marcio Henrique Leal, entregou nesta quinta-feira (16), a revitalização da Praça de Esportes Luiz Meneghel, localizada na região do São Vito.

“Um dia importante para nós do esporte e para aqueles que acreditam que esporte pode ser um elo de transformação social na nossa comunidade. Por isso, não poderíamos deixar de revitalizar a Praça de Esportes Luiz Meneghel”, afirmou Chico. “Essa obra foi a prova de união da nossa equipe, que em conjunto, conseguiu melhorar as condições da prática esportiva nesta praça. É possível ter uma cidade melhor e estamos trabalhando para isso todos os dias”, destacou o prefeito.

Uma das principais áreas esportivas do município ganhou uma nova identificação visual e pintura interna e externa. A piscina, que estava desativada há anos, deu lugar a quadra de areia, onde serão praticados beach tênis, vôlei de praia e futevôlei.

Revitalizada, a quadra externa poliesportiva também recebeu nova pintura. Os bancos ganharam um novo visual e na área externa foi instalada iluminação de LED. Os alambrados e sanitários do ginásio foram recuperados e, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, houve melhorias no paisagismo da praça, além da poda de árvores e levantamento das copas.

A revitalização foi realizada com investimentos próprios da Secretaria Municipal de Esportes e com apoio das empresas Jeferson Marré – Pinturas Prediais; Pura Construtora e Incorporadora e Brand Têxtil, por meio do Programa Amigo do Esporte. Foram investidos aproximadamente R$ 190 mil, sendo R$ 174 mil da Prefeitura e R$ 16 mil como valor estimado da colaboração das empresas.

No ano passado, o prefeito Chico Sardelli já havia entregue outras melhorias na quadra coberta do local, como instalação de piso vinílico em PVC, par de traves móveis para futebol de salão e handebol, par de postes para rede de vôlei oficial e par de tabelas de basquete em acrílico. Essa revitalização foi uma parceria entre a Secretaria Estadual de Esportes e Prefeitura de Americana, por intermédio da deputada federal Renata Abreu e do vereador Leco Soares.

O secretário de Esportes Marcio Leal agradeceu o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e firmou o compromisso de seguir na busca por melhorias para o esporte. “Estou emocionado e agradeço ao prefeito Chico e ao Odir pelo apoio que têm dado para todos nós. Esse é o início de várias revitalizações que teremos daqui para frente”, disse.

