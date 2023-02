Chico Sardelli entrega reforma da EMEI Bacuri

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, entregaram, nesta segunda-feira (27), a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Bacuri, na Vila Rehder.

Quase R$400 mil em recursos públicos foram investidos na unidade, que atende 37 alunos com idades entre 4 e 5 anos. Deste montante, a Secretaria de Educação foi responsável pelo aporte de R$ 294,8 mil e a EMEI aplicou R$ 99,5 mil por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM).

O prefeito Chico Sardelli destacou a alegria em participar da solenidade. “É um dia feliz, começando com a entrega da reforma de uma das escolas mais tradicionais da rede, a Emei Bacuri. Nosso trabalho é para que o apoio à Educação não fique só no discurso, mas seja convertido em ações práticas. Vamos continuar investindo firmemente para que tenhamos uma Educação com cada vez mais qualidade, cuidando do futuro da nossa cidade”, afirmou.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, visitar uma escola em um momento de alegria é sempre muito gratificante. “Temos uma satisfação muito grande de voltar a investir na Educação. O que separa quem faz pela Educação é a prática e o concreto é que essa administração tem trabalhado todos os dias pela qualidade no ensino. A Emei Bacuri é tradicional, um símbolo da nossa educação, e fazer esse ato aqui é demonstrar que nossa Educação vive uma nova história nessa gestão inteligente e humana”, disse Ghizini.

A diretora da EMEI, Luciane Maria Chiaranda Bortoloto, agradeceu os investimentos. “Estou na rede desde 89 e aqui desde 2015, e nós esperávamos muito ver essa escola bonita e renovada de novo. Quero agradecer imensamente o apoio recebido da prefeitura. Nós estamos muito felizes, aqui podemos falar que trabalhamos em equipe e esse é um momento maravilhoso, que vai ficar em nossa memória e na vida de nossas crianças”, disse.

AS OBRAS

A escola foi totalmente pintada, interna e externamente, recebeu novos toldos e a entrada dos alunos foi coberta com telhas termoacústicas, conhecidas como telhas sanduíche, para proteger os alunos em dias de chuva e de sol forte. O encanamento e revestimentos dos banheiros foram substituídos e a unidade ganhou um tanque de areia para as atividades pedagógicas. Além disso, o campo de futebol agora está gramado graças ao manejo das árvores e levantamento das copas.

A pintura do prédio incluiu ainda portas, janelas e grades e a instalação de novas luminárias, além de nova sinalização. Também foi feita a troca do piso da unidade e dos revestimentos dos bebedouros; adquiridos novos armários para a cozinha e realizado o fechamento em grade da lavanderia da escola.

