A reforma estrutural foi iniciada em fevereiro de 2021 e compreendeu a substituição do telhado em barro por telhas metálicas termoacústicas do tipo sanduíche; a reforma dos banheiros, incluindo a implantação de um banheiro com acessibilidade; a instalação de novas lousas e lavatórios; a aplicação do novo piso de cerâmica, substituindo o antigo piso de madeira; e a pintura completa da escola.

A Casa da Criança Araúna, no Jardim dos Lírios, foi entregue oficialmente nesta sexta-feira (24), depois de passar por uma reforma completa. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi, ao lado do deputado federal Vanderlei Macris, participaram da cerimônia na presença de alunos e professores.

Para o deputado Vanderlei Macris, o investimento na Educação tem prioridade em seu trabalho. “A educação é um pilar importante da sociedade e tem a atenção do nosso mandato. Fico feliz que essa emenda que apresentei de meio milhão de reais beneficie tantas mães e pais que podem trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos estão num espaço educacional de qualidade”, declarou.

A unidade escolar atende crianças de 4 meses a 5 anos de vida, sendo 126 no serviço de creche e 128 alunos na EMEI (educação infantil). Com a conclusão da reforma, o berçário poderá atender 48 novas crianças. Durante o período de obras, os alunos foram transferidos para outras escolas da região, com transporte garantido. As crianças do ensino infantil foram atendidas na Emei Carandá e as de creche, nas unidades Chuí e Anajá, todas na região da Araúna.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, lembrou os investimentos feitos pela administração Chico e Odir no ensino público de Americana, como o pagamento do Piso Nacional aos professores e as obras nas unidades. “Essa reforma com certeza vai mudar a realidade e o cotidiano de nossas crianças. O que diferencia aqueles que gostam e acreditam na educação não é quem fala da educação mas quem investe na educação e estamos aqui diante de homens públicos que fazem isso”, disse.

A cerimônia contou ainda com as falas do presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, do vereador Fernando da Farmácia, e com a presença dos vereadores Silvio Dourado, Pastor Miguel Pires, Lucas Leoncine e Thiago Brochi e de secretários municipais.