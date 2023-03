Chico Sardelli entrega carro para serviço de abordagem social

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou nesta terça-feira (14) um carro para o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), com o objetivo de ampliar o atendimento e as ações de abordagem social no município. O veículo foi repassado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), por meio de um termo de concessão, e agora o SEAS passa a contar com dois carros para as operações.

A entrega do carro, um Fiat Uno, contou com a presença de representantes da Associação Vinde à Luz, que recebeu o veículo, do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, e do vereador Marcos Caetano, que intermediou a entrega do veículo para a entidade.

Os trabalhos do serviço são feitos diariamente, das 8 às 20 horas, de várias maneiras, como busca ativa, encaminhamento e recâmbio. De acordo com a pasta, em 2022 foram feitos 275 recâmbios com articulações do SEAS e entre 2021 e 2022 o serviço realizou mais de 2500 abordagens.

O serviço segue um cronograma, que inicia-se com a busca, passando pelo atendimento e encaminhamento da população em situação de rua ao Serviço de Acolhimento Institucional, com a parceria da Associação Vinde à Luz, ao Abrigo e à Casa de Passagem.

“Tenho certeza que esse veículo vem para reforçar o belo trabalho executado atualmente na cidade, com uma abordagem humanizada das pessoas em situação de rua. Uma ação muito bem feita e que agora será ampliada”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O nosso Serviço Especializado de Abordagem Social tem ajudado muitas pessoas a voltarem para o convívio de seus familiares, então essa é uma medida importante para ajudar quem mais precisa”, destacou o vice Odir.

Por meio das parcerias entre a Prefeitura e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), a população em situação de rua é atendida nos serviços, com a oferta de abrigo, pernoite, alimentação, roupas e outras necessidades, como higienização, e atividades de apoio para reinserção social. As ações são parte do Programa de Atenção à População em Situação de Rua, criado em 2021, com a previsão de ampliação dos serviços e a integração das políticas públicas para melhor atender à demanda da população nesta área. Muitas ações estão sendo realizadas por meio do trabalho da SASDH, na coordenação do Comitê Gestor, em conjunto com a Guarda Municipal de Americana (GAMA) e os demais órgãos públicos responsáveis, com foco principal no apoio às superações das vulnerabilidades pessoais e sociais.

“O trabalho do SEAS será intensificado e, com isso, estamos cumprindo nosso papel. A Secretaria de Assistência Social trabalha incessantemente com foco nos mais necessitados, sem medir esforços. Estou muito feliz”, comemorou a secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

