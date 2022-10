O prefeito de Americana, Chico Sardelli, não deve continuar no Partido Verde após ter declarado apoio aos candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL). Chico está na sigla há quase 20 anos.

Segundo informações apuradas pelo NM, o partido pode expulsar Chico, já que o PV fechou ‘federação’ com PT e PCdoB.

Mesmo se for expulso do partido, Chico não perde o mandato de prefeito, já que a cadeira do chefe do poder executivo é da pessoa eleita e não do partido.

DESTINO. Caso essa tendência se concretize, Chico tem três opções que estão no radar. O PL, Republicanos e PSD.