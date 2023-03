Chico com Tarcísio na Alesp

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) esteve com o governo Tarcísio de Freitas

(Republicanos) esta quarta-feira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Eles foram prestigiar os novos deputados estaduais, que tomaram posse neste 15 de março.

Aliado do governador, o prefeito estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e usou as redes sociais para relatar a visita à sua antiga casa.

Dia importante para a política do nosso Estado de São Paulo aqui na Alesp!

Momento de reencontrar nosso governador Tarcísio de Freitas, o senador Marcos Pontes e muitos deputados parceiros de Americana!

Uma alegria acompanhar a solenidade de posse no Plenário JK ao lado do amigo André do Prado, novo presidente da Alesp!

Americana vai ficar pela 1a vez em mais de 30 anos sem um representante na Alesp. Deixa este mandato Cauê Macris (PSDB), que foi deputado estadual por 3 vezes. Ele substituiu o pai, Vanderlei, em 2010.

