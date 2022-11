O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (4) as primeiras atrações principais da Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz. Entre muitas atrações foram confirmadas Pitty e Chico César + Geraldo Azevedo. A Virada SP em Santa Bárbara será nos dias 10 e 11 de dezembro. Em breve será divulgada a programação inteira da cidade. Todas as ações são gratuitas e abertas ao público.

Segundo Piovezan, a novidade é que neste ano o palco principal das 24 horas ininterruptas de programação mudará para o Complexo Usina Santa Bárbara, sendo anteriormente no Centro Social Urbano. Os demais palcos serão no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, Estação Cultural e Praça Central. “Todos convidados para curtir mais uma Virada em nossa cidade. O evento é gratuito e contará com grandes nomes do nosso país, além de valorizar os artistas de Santa Bárbara. Esperamos todos vocês”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Foram selecionados apenas 22 municípios do Estado de São Paulo, reconhecidos como Capital Cultural e integrarão a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo. Este ano, a Virada SP volta com presença de público.

A Virada SP é uma maratona de arte e cultura com apresentações de linguagens variadas realizadas por artistas e grupos consagrados regional, nacional e internacionalmente e, em Santa Bárbara, a valorização dos artistas barbarenses.

Em 2020 e 2021, o evento assumiu o formato virtual, em função do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, mas manteve a parceria com cidades selecionadas, sempre por meio de chamadas públicas.

Além de fomentar e democratizar o acesso à cultura, a Virada SP, parte do programa #JuntosPelaCultura, é um grande incentivador da arte local que une estado, prefeituras e segmentos artísticos a fim de desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões do estado.

Virada nos últimos anos em Santa Bárbara

Em 2019 a Virada Cultural foi 100% realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Nesta edição o evento foi promovido, pela primeira vez, no mês de dezembro, nos dias 7 e 8 e teve como novidade uma tenda de 450 m² no Parque Araçariguama, onde aconteceram as apresentações de rock e, no domingo, o Batuca Batera, composto por 30 baterias e 26 artistas no palco.

Rappin’ Hood e Os Filhos dos Caras (Simoninha, Léo Maia e Max Viana), além da banda Fresno, foram anunciadas como as atrações principais da primeira edição local, que contou com 38 ações, ao todo, nas áreas de música, artes visuais, cinema, teatro, circo, literatura, narrativa oral, dança, cultura popular e cultura urbana.

Em 2020, o formato do Governo do Estado de São Paulo ganhou um novo nome, Virada SP, e mais uma vez o Município foi contemplado para receber o evento, agora no formato on-line em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Santa Bárbara foi selecionada a partir de chamada pública do programa “Juntos pela Cultura 2020”.

Além da Virada, a cidade recebeu também neste ano o Tradição SP Online. Transmitida ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso, a edição trouxe como artistas principais a rapper Karol Conka, Ana Cañas e Hotelo e, representando Santa Bárbara, as atrações barbarenses MB Circo, Banda da Ciclovia, Assim Q Se Faz, Orquestra Barbarense de Violas, Banda SKA7, Banda GTC – Gettin´the Crime, Banda SP-304 e Electro Rock, além do Concurso de Viola Caipira Revelando SP.