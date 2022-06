O prefeito de Americana, Chico Sardelli visitou nesta terça-feira a carreta do Programa Via Rápida, do governo do Estado, que está promovendo o curso de qualificação profissional de corte e costura no Campus Maria Auxiliadora – Unisal. O curso faz parte do Programa Futuro Certo, da Administração Municipal, que tem o objetivo de promover ações de capacitação, gerando emprego, renda e inclusão produtiva junto à população.

“A Prefeitura trabalha basicamente para encurtar distâncias, esse é nosso trabalho, procurar parceiros para que a gente diminua as distâncias das nossas necessidades, como, por exemplo, essa carreta de confecção. É uma oportunidade, abracem com carinho, com amor, Americana passou por momentos difíceis, estamos começando a recuperar, tem coisas boas acontecendo” afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Ao todo, são oferecidas 60 vagas, com bolsa-auxílio no valor de R$ 210, paga por meio do Bolsa do Povo. O curso vai capacitar o aluno a confeccionar peças desde a preparação até o acabamento, com técnicas do processo produtivo da costura. Considerando os tipos de máquinas e cuidados na operação, serão ministradas aulas de como pregar botões, casear, técnicas de corte de tecido, unir partes cortadas e montar peças de vestuário, além de cálculo da quantidade de tecidos.

São 16 dias úteis de curso, com turmas nos horários das 8h às 12h10; 13h às 17h10; e das 18h às 22h10, somando 80 horas de duração.

O Programa Futuro Certo é desenvolvido em parceria entre as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com diversas instituições, para promover o acesso ao mercado de trabalho.

“A unidade móvel em Americana é uma conquista muito importante da Administração Municipal. É uma oportunidade para quem quer aprender, se qualificar, gerar renda e empreender. O mercado de trabalho precisa dessa mão de obra qualificada”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Campus Maria Auxiliadora – UNISAL fica na Avenida de Cillo, 3.500, Parque Novo Mundo.