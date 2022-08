O prefeito Chico Sardelli assinou nesta terça-feira (9) um decreto que estabelece a alteração na carga horária dos profissionais de enfermagem da rede municipal para 30 horas semanais. Um grupo de enfermeiras e técnicas de enfermagem e o presidente do sindicato dos servidores, Antonio Bassan Forti, acompanharam a assinatura. A nova carga passa a valer no dia 21 de janeiro de 2023.

O decreto assinado nesta terça pelo prefeito regulamenta a Lei Municipal 5.627, de março de 2014. Durante a assinatura, Chico estava acompanhado dos secretários de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, Governo, Jesuel de Freitas e Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Em julho, o prefeito e o trio de secretários, além do vice-prefeito Odir Demarchi, se reuniram com o grupo de profissionais, ocasião em que explicaram que a alteração da carga horária depende da ampliação do quadro de servidores da enfermagem, para que não haja problemas no atendimento da população. Além disso, conforme explicado pelos secretários às servidoras, a mudança só pode ser feita no próximo ano por conta do ciclo orçamentário.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a assinatura do decreto, destacando que toda a Administração não mediu esforços para viabilizar essa mudança. “Odir e eu estamos muito contentes em atender a esse desejo antigo da categoria. É um pedido justo e que vai resultar em melhores condições de trabalho aos profissionais, o que impacta diretamente na qualidade do atendimento da população, que é o nosso bem maior. Agradeço ao sindicato e à categoria pelo diálogo que resultou nesse importante avanço”, disse Chico.