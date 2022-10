O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) resolveu “apostar forte” no apoio ao candidato a governador do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL) a presidente.

Esta manhã, bandeiras estampando o rosto dos três apareceram em alguns pontos do município. Ao NM, em leitor enviou fotos do material em frente à prefeitura.

No último dia 4, Chico publicou um vídeo declarando apoio para a dupla e no dia 7, organizou um evento com o mesmo objetivo que reuniu centenas de pessoas.

Sardelli faz parte do PV, partido que fechou ‘federação’ com PT e PCdoB, o que cria constrangimento e risco de afastamento ou desfiliação para as eleições de 2024.