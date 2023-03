Chico anuncia início do processo para revitalização do Mercadão

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta sexta-feira (10) a reforma e revitalização do Mercado Municipal de Americana “Luiza Padovani” durante visita ao local acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. A abertura do processo licitatório para a contratação de empresa para execução da obra foi publicado no Diário Oficial do Município de hoje. O investimento será de R$1.035.066,57, recursos provenientes de dois convênios e contrapartida do município.

Serão executadas intervenções para a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com a conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo para a realização de eventos.

Também serão feitas reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro na divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa na parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, padronização dos toldos e coberturas, iluminação externa em LED e pintura viária.