Chico anuncia reforma e ampliação da EMEF Jonas Correa

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jonas Correa de Arruda Filho, no bairro Vila Margarida. Ele visitou o espaço nesta terça-feira (28), acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A escola passará por grandes intervenções como a reforma de cozinha, despensa e lavanderia; a reforma de dois sanitários de alunos; a construção de um novo conjunto de sanitários para alunos (masculino e feminino) com quatro cabines cada, incluindo acessibilidade; a construção da casa do caseiro em atendimento à reivindicação da comunidade escolar e a construção de arquibancada na quadra esportiva existente.

Trata-se da primeira reforma do prédio desde que a escola foi municipalizada por meio de convênio celebrado em 2017 e do decreto de inclusão da unidade escolar no Sistema Municipal de Ensino (Decreto Nº 11.635, de 3 de abril de 2017).

“Fico muito feliz em visitar a escola e verificar que as melhorias estabelecidas pela Secretaria de Educação vão atender as necessidades dos nossos estudantes e da equipe de profissionais. Temos investido constantemente na infraestrutura de nossas escolas porque acreditamos no poder transformador da Educação e só é possível educar e aprender bem em um ambiente acolhedor e saudável”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“A reforma da EMEF Jonas está integrada às diretrizes do prefeito Chico Sardelli de qualificar a Educação de Americana através de investimentos na infraestrutura, em equipamentos e na capacitação profissional, e contempla o atendimento à demanda existente, observando as normativas de inclusão de alunos com deficiência. Além disso, o prefeito foi sensível em atender a comunidade escolar, que há tempos solicitava a construção de uma zeladoria, já que se trata de uma escola com grande espaço físico”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A unidade atende cerca de 840 alunos, que não terão de ser remanejados durante o período das obras graças ao cronograma de trabalho elaborado pelo Setor de Manutenção da Secretaria de Educação. A reforma será executada pela Conspek Construtora, com um investimento de R$ 1,2 milhão em recursos da Secretaria de Educação.

