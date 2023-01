Reabertura foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quarta-feira (18) a reabertura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, localizada na Avenida Cillos. Fechada desde 2017, a unidade começou a ser reformada nesta semana e deve voltar a oferecer atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de março.

A unidade terá a gestão compartilhada entre a Secretaria de Saúde de Americana e a OS (Organização Social) Santa Casa de Chavantes, contratada pelo município.

A UPA São José funcionou de 2015 a 2017 e, desde então, está fechada. O prédio começou a receber reforma esta semana com investimento de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 674 mil para compra de mobiliário e equipamentos e R$ 864 mil para reformas estruturais.

A unidade deve realizar uma média de 200 atendimentos por dia, com equipe formada por médicos (clínico geral, emergencista e pediatra), enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, técnicos de farmácia, equipe administrativa, e técnicos de radiologia. O município fará um investimento mensal de R$ 1,2 milhão para o custeio do funcionamento da unidade.

Nesta quarta, o prefeito, vice, secretários e vereadores fizeram uma vistoria na unidade. Chico e Odir comemoraram a reabertura da UPA.

“Esse é um pedido importante da população do entorno e que vai beneficiar a cidade como um todo, uma vez que o atendimento feito na UPA irá ajudar a desafogar o Hospital Municipal. E nós vamos acompanhar para que a reforma e o serviço prestado aqui seja o melhor, porque a população merece o melhor”, afirmou Chico.

“Fico muito contente com essa reforma do prédio e reabertura de uma unidade 24 horas na nossa cidade, descentralizando o atendimento da população, que agora vai contar com mais essa opção”, disse Odir.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, ressaltou a importância da vistoria realizada nesta quarta-feira. “Teremos atendimentos médicos nas áreas de clínica geral e pediatria, é mais uma porta de urgência que nós estamos criando, atendendo a um compromisso do prefeito de reativar as unidades de pronto atendimento, o que terá um impacto também na urgência do HM. Vamos entregar uma unidade funcional e que faça o que a população quer: estar de portas abertas”, afirmou o secretário.

