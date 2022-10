Horóscopo de quarta-feira 26 de outubro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você finalmente chegará ao fim de uma jornada de espera no amor. Não desanime nem perca suas esperanças, porque há grandes aventuras esperando por você não muito à frente.

O…

Dinheiro & Trabalho: Um ótimo ciclo em termos de quão rápido e de maneira efetiva, você se move com suas atividades financeiras. Você realmente se sentirá como se estivesse pegando fogo com todas suas atividades que…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma pessoa por quem você terá sentimentos controversos, começará a mostrar sinais de atração. Esta atitude dela vai deixá-lo bastante ansioso e ao mesmo tempo na dúvida se é isso…

Dinheiro & Trabalho: Este passa a ser um momento forte nos assuntos relacionados às suas finanças pessoais. Uma energia de prosperidade age com força, enviando a você o ambiente que precisa para direcionar de…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você dirá adeus aos relacionamentos tóxicos porque a Lua Nova significa renovação sua vida. Perceberá que relacionamentos que surgem nesta fase estarão relacionados com aquilo que…

Dinheiro & Trabalho: Você terá que tomar uma decisão um pouco difícil, sobre o que é melhor, em relação a um assunto financeiro. Faça-o de forma tranquila e com confiança, porque você ganhará muito mais…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Parece que há algo no ambiente que quer levar você por um caminho até onde pode estar quem tá com cara de romance. Não estranhe se de repente começar a mudar seus trajetos…

Dinheiro & Trabalho: Nos assuntos que lidam com dinheiro, o panorama que se apresenta em seu signo nesta fase astral é diferente do habitual. Você se sentirá muito otimista, porque uma situação promissora vai ajudar a…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Alguém novo no seu ambiente ocupará o centro das suas atenções durante os próximos dias. Na verdade, você vai gostar muito do caráter e estilo que essa pessoa traz junto. Que você…

Dinheiro & Trabalho: Você está desperdiçando sua energia em assuntos que não trazem lucro algum, e deixando passar oportunidades para aumentar suas chances de fazer o dinheiro crescer, que se apresentam bem…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você recuperará o gosto pela alegria e pelo sorriso, visto que no plano do amor você está a um passo de conhecer alguém que provocará tudo isso. Vai viver experiências muito intensas…

Dinheiro & Trabalho: Seu instinto para os negócios aumentará nesta jornada astral, e você será como um cão de caça à espreita de oportunidades. Você vai ter como aumentar suas finanças e é aí que grande parte de…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seus sentimentos estarão em chamas e tudo o que você deverá de fazer é se deixar levar e viver tudo intensamente. Saiba que terá uma surpresa, porque alguém será muito direto…

Dinheiro & Trabalho: De certa forma o dinheiro nesta jornada fará parte da solução e não apenas dos problemas. Se você deseja iniciar seu próprio negócio, as condições astrais são boas. Aproveite e vá com o fluir…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Pode ser que você encontre o amor em um evento ou reunião. Alguém que você nunca enxergou de uma outra maneira, despertará seu interesse, emoções fortes e haverá muita atração…

Dinheiro & Trabalho: Dinheiro atrai dinheiro, esse será o lema nos próximos dias, pois você conseguirá ganhar e atrair ao mesmo tempo. Alguns aspectos financeiros vão se estabilizar a ponto de você conseguir investir…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma pessoa próxima, que pode ser até mesmo alguém amigo, envolve você em suas táticas de sedução, vá com calma porque pode ser algo temporário, para ficar e curtir. Antes de…

Dinheiro & Trabalho: Novas situações podem surgir com os assuntos relacionados ao seu dinheiro. O que estava teimando em ficar parado, se movimenta, trazendo um outro ritmo na maneira como você passa a…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém inteligente e com senso de humor o atrairá bastante, mas não fique em segundo plano, com um pé atrás cheio de dúvidas, pois você pode agir contra seus próprios interesses…

Dinheiro & Trabalho: A disposição atual no seu horóscopo é sobre novos desafios e todo tipo de crescimento que podem aparecer em seus assuntos financeiros. Seu trabalho terá um papel muito importante em tudo isso e…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você está procurando um relacionamento com alguém que te valorize, prepare-se para os romances, sua sensualidade estará no máximo e você terá um forte poder de atração. Você…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias você se sentirá bastante feliz a ponto de se projetar de uma maneira mais efetiva com seus assuntos de dinheiro. Um ciclo que o ajudará a desenvolver um projeto pessoal e… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você encontrará o amor em uma viagem e com pessoas de outras regiões, ambientes ou culturas. Abrace a mudança e novos começos no amor. Não deixe a negatividade ficar entre você…

Dinheiro & Trabalho: Se as últimas semanas não foram tão boas para você nos resultados que esperava ter com as finanças, agora há uma boa perspectiva se abrindo. Uma fase em que o sol brilhante da fortuna se faz…Continue lendo o signo Peixes