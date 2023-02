Chegou a 3a feira com o horóscopo do dia

Horóscopo de 3a-feira 07 de fevereiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está no limiar de realizações de natureza sentimental. Prepare-se, pois, vai ser envolto por uma energia refrescante cheia de amor. Por fim, um sonho feliz começa a se tornar…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente tem muitos olhos em cima do que faz no trabalho. Ainda mais que você está em um momento positivo de crescimento no seu emprego. Não exiba seus sucessos abertamente e assim… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Livre-se das emoções negativas, como ciúme, raiva e medo. A partir de hoje seja mais romântico e carinhoso com alguém especial. Afinal sabe muito bem o valor da pessoa que está ao…

Dinheiro & Trabalho: Recupere seus sonhos profissionais. Portanto traga à luz a sua versão mais guerreira e abra o caminho para o sucesso. Coloque suas grandes ideias em prática no trabalho. Agora também é o… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Finalmente está alcançando um bom entendimento nessa relação especial. Vai se sentir mais confiante e com uma maior facilidade para demonstrar seus sentimentos à pessoa que gosta…

Dinheiro & Trabalho: Um novo projeto profissional pode ser realizado, com as pessoas certas, de maneira surpreendente e fácil de alcançar. Portanto, aproveite toda essa ajuda para terminar mais rápido. Tudo… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste novo ciclo sentimental você estará mais atraente e sedutor. Seu encanto e energia brilhante farão com que vença as batalhas de amor. Além disso, a pessoa que gosta mostrará…

Dinheiro & Trabalho: A princípio poderá sentir-se inspirado a começar algo novo, um projeto, negócio ou parceria. Enfim, será uma situação que oferecerá oportunidades para se desenvolver e aplicar seu… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não continue esperando o amanhã chegar para ser mais direto com alguém que gosta muito. Neste momento, a Lua o envolverá com uma aura atraente. Portanto, a oportunidade de…

Dinheiro & Trabalho: Profissionalmente você tem ambição e isso é muito importante, pois permite que cresça. Então, continue criando, inovando, tudo o que fizer será conhecido pelas pessoas certas, a vitória está… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Pare de ficar preso por emoções que não lhe permitem avançar na conquista do amor. Antes de tudo, deve libertar-se das dúvidas e medos que tem no campo sentimental. Afinal, a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Para resolver um problema delicado no trabalho o seu natural equilíbrio emocional ajudará você a sugerir ideias. Apenas aja com calma sempre que surgirem dificuldades. Tudo tem uma… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Neste momento a Lua prevê muita sensualidade física e atração romântica. Agora é hora de esquecer o passado e viver o presente. Lembre-se que o mundo não acabou, pode se apaixonar…

Dinheiro & Trabalho: Você notará como seus assuntos profissionais e pessoais começam a fluir, sendo o resultado do seu esforço. Por outro lado, à medida que este mês se desenrola poderá aliar-se a parceiros… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se deseja conquistar alguém cuide a forma de se expressar e até dos gestos amorosos. No campo sentimental nunca esqueça os detalhes. Assim, mesmo à distância crie surpresas agradáveis…

Dinheiro & Trabalho: À primeira vista, é provável que seu trabalho árduo supere a concorrência acirrada e chame a atenção de seus superiores. Finalmente uma nova porta vai se abrir trazendo uma boa… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Ficará sabendo de algo que você já desconfiava sobre alguém que gosta. Nos assuntos românticos vai haver uma revelação de forma clara diante dos seus olhos. Definitivamente isso o…

Dinheiro & Trabalho: À medida que o tempo vai progredindo você é alguém que cresce e se expande. Às vezes levar trabalho para casa lhe dá uma nova maneira de ver as coisas. Assim, com sua força de vontade… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Vai se ver envolto por uma aura conquistadora a nível sentimental. Atualmente sua presença cativará a todos, inclusive alguém especial e que gosta muito. Dessa forma conseguirá…

Dinheiro & Trabalho: Vai ter que se concentrar diretamente em uma série de pautas que o ajudarão a melhorar profissionalmente. Portanto você não pode se dar ao luxo de relaxar muito ou se distrair em… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O que você deseja vai acontecer, mas não fique ansioso, as coisas bem-feitas levam tempo. Deixe que o destino defina seu ritmo no campo sentimental. Portanto não queira acelerar…

Dinheiro & Trabalho: Existem situações imprevistas em seu trabalho que exigirão sua criatividade e flexibilidade mental para resolvê-las com sucesso. Ainda mais que entrou em um ciclo de intensa atividade… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As estrelas o ajudarão a expressar e demonstrar seu interesse de forma clara. Desde já, poderá sentir algo a mais por alguém com quem você tem uma série de afinidades. Ainda mais que…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional está por uma boa fase. Seus superiores estão valorizando o seu trabalho árduo e esforço contínuo. Como resultado disso, poderá receber algo que espera há um bom… Continue lendo o signo Peixes

