Chegou a 3a feira com horóscopo do dia

Horóscopo de terça-feira 14 de março de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um encontro repentino, que você entenderá que pode se transformar em algo mais, levantará seu ânimo. O contato será mais frequente entre os dois, e a ação de estar e conhecer…

Dinheiro & Trabalho: Hoje começa uma etapa para construir relações financeiras sólidas e atrair novas oportunidades de ter ganhos regulares. Se você acreditar em si mesmo e em suas habilidades para transformar isso, você…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A sorte o acompanha nos assuntos de amor, mas precisará de uma atitude mais positiva da sua parte para dar certo. Você vai voltar seus olhos para alguém, mas ficará pensando se pode…

Dinheiro & Trabalho: As posições planetárias são adequadas para a atividade financeira, para o crescimento. Faça uma boa ação, atraia coisas boas. Um bom momento para corrigir erros do passado e resolver tudo que ficou…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O comportamento de uma pessoa motivará você a pensar que algo de bom pode acontecer, de precisar dar alguns passos para mudar o panorama atual. São situações que vão acontecendo…

Dinheiro & Trabalho: Algumas coincidências que passa a viver serão extremamente importantes para o seu desenvolvimento financeiro e progresso subsequentes. Compras bem-sucedidas, presentes valiosos e melhoria…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você vai sentir um algo diferente no seu dia a dia, mas não seja pessimista sobre isso. Uma pessoa de quem você não é próximo no momento mostrará a você que ficar, namorar ou se…

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de corrigir seus erros, bem como criar novos projetos e iniciar um novo negócio. Suas atividades na área do dinheiro começam a transitar pelos caminhos do crescimento e dos ajustes. É…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Com a entrada da próxima quinzena você sentirá que precisará entrar em contato com alguém de quem você terá vontade de conhecer melhor. Não haverá nada acontecendo, mas algo…

Dinheiro & Trabalho: Se você passar a encarar o dinheiro com a mentalidade e atitude de vamos ganhar mais, é um ciclo para colocar isso com mais intensidade em sua vida, porque é quando sua conexão com o mundo…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma mudança tão esperada, também como de maneira um pouco fora do comum, ocorrerá em sua vida pessoal. Você conhecerá uma pessoa especial que pode influenciar muito o…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, mais do que nunca, use suas finanças com sabedoria, não gaste seus recursos em compras por impulso. É provável que você tenha uma excelente ideia para fortalecer seu relacionamento com…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você pensa que todas as coisas boas que o amor proporciona acabaram, está enganado. O atual ciclo no seu signo pode trazer para sua vida uma pessoa de quem você se tornará…

Dinheiro & Trabalho: É uma jornada abençoada com uma renovada condição financeira, onde você pode pensar sobre dinheiro com calma e segurança, e conseguir usar e administrar seus recursos com certezas e com sabedoria. Você…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você se pergunta por que sua vida amorosa não está indo do jeito que você quer? Talvez seja porque você seja muito exigente ou não faça a sua vibração poderosa de atração…

Dinheiro & Trabalho: Você quer mudar a situação, melhorar suas condições de vida? Como mostra o horóscopo, logo terá uma mudança bem-sucedida, que será gerada pela sua atividade profissional, acompanhada…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você não vive em um clima de romance há algum tempo, agora você viverá. É como um tipo de sorte que invade sua vida. Porque você estará em um lugar onde não era para estar…

Dinheiro & Trabalho: Você não terá que esperar muito mais para colocar em ação uma parte daquilo que sempre está em seus sonhos. Um pouco de cada vez, mas realizando. A partir deste momento a sua situação financeira…Continue lendo o signo Sagitário

Vídeos do dia Pastora sensual e bolsonarista se deu mal

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Felicidade, ansiedade e dúvidas, são diferentes emoções virão até você neste período astral. Será um período de renovação nas questões de namoro para você. O surgimento de novos…

Dinheiro & Trabalho: Suas habilidades para lidar com dinheiro melhorarão muito, o que o ajudará a fazer as conexões certas para crescer ainda mais. Em alguns momentos você se deixará levar pela vontade de fazer…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Os que estão com a situação um pouco difícil no relacionamento, nesta jornada terão perspectivas maravilhosas. Se você busca um namoro, mesmo que a pessoa não dê a mínima para…

Dinheiro & Trabalho: A agitação passa a dominar o ambiente financeiro em seu signo, o período traz várias opções de ter sucesso. Se você está lutando para resolver algum problema, agora terá uma boa oportunidade de… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Talvez nesta fase astral você encontre uma pessoa maravilhosa, e com a companhia dela poderá alcançar muitos objetivos na vida. É um período em que o encanto que você originalmente…

Dinheiro & Trabalho: Se você pensa sobre o que deve fazer para construir um relacionamento melhor com o dinheiro, terá sorte de poder tomar decisões precisas sobre como ganhar mais e como usá-lo para que não despareça…Continue lendo o signo Peixes

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento