Chefão da droga do Liberdade preso pela Dise

Operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) Americana prendeu um homem esta quinta-feira (12). Ele é considerado o chefão da distribuição de drogas em parte da periferia da cidade. A ação aconteceu no Parque da Liberdade. Os investigadores também estouraram um imóvel usado como depósito.

No mesmo dia, ação da polícia deteve 3 homens por roubo também em Americana.

De acordo com documento da Dise, as investigações da Operação Liberdade visavam combater o intenso e recorrente tráfico de drogas que ocorre em uma praça do bairro. O ponto fica entre as ruas Serra da Bocaina e Serra da Borborema. A polícia identificou uma casa usada como depósito de drogas na Rua Serra das Palmeiras. Além de um rapaz de 22 anos, responsável pelo abastecimento do local e dinheiro do tráfico.

O suspeito foi detido em um carro, logo após deixar as drogas na casa e coletar o dinheiro. Ele estava com R$ 290 e uma porção de maconha.

Já na casa, havia 32 pedras de crack, 48 pinos com cocaína e 58 porções de maconha.

Diante das evidências, a polícia encaminhou o investigado para a sede da Dise e ele ficou preso em flagrante.

