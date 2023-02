A discussão voltou a ficar em alta após o Chat GPT se popularizar nas últimas semanas.

Utilizando a linguagem da inteligência artificial, o modelo algoritmo se provou capaz de responder dúvidas, manter diálogos, escrever textos, resolver equações, corrigir códigos e uma série de outras atividades numa velocidade que só a tecnologia consegue oferecer.

Bateu aquela preocupação?

Vale lembrar que não é de hoje que lidamos com os robôs e a nossa capacidade de adaptação e originalidade são componentes valiosos na hora de juntar as forças com a automação e criar soluções ainda mais incríveis.

Profissões do futuro (ou do presente)? 🔮

A parceria entre Inteligência Artificial e criatividade humana já criou (e irá gerar ainda) cargos que combinam o melhor dos dois mundos. Funções como detetive de dados, técnicos de saúde remotos e coordenadores de marketing especializados em tecnologia já estão aí para mostrar que as profissões do futuro chegaram de vez. Para enriquecer ainda mais seu conhecimento, te convidamos a conferir nosso ebook completo sobre o assunto.

Das telas para a realidade 🦾

Se antes parecia tema de ficção científica, hoje a automação no trabalho está em nossa rotina no agendamento de conteúdos, nas linhas de produção padronizadas ou nos drones de captura de imagem. Neste artigo em nosso blog, mostramos o impacto da automatização no dia a dia profissional e quais ferramentas já entregam o aumento da produtividade e nos ajudam a desenvolver novas competências.

Recursos que facilitam 😀