ChatGPT, Google e Microsoft. A nova corrida da IA

Quando o mundo vai virar de vez de cabeça pra baixo?

Alguns cientistas apostam em 2029 e outros em 2047 para a data que vai acontecer a Singularidade a IA (Inteligência Artificial). A singularidade seria a superação de nossa capacidade de processar informações pelas máquinas.

Este ano começou bastante acelerado com pelo menos 3 novidades e uma observação que vamos relatar aqui.

A primeira grande novidade é o ChatGPT, que chegou respondendo muita coisa (pra muita gente), produzindo textos e compilando dados para apresentar soluções. Mas muita gente diz que o Chat é apenas brincadeira de criança perto do que vem por aí.

A segunda novidade é a tentativa de resposta ao Chat dada pelo Google com o Bard, sua IA que começou a rodar nos EUA e Europa. A pressão é para que a gigante libere ‘geral’ sua ferramenta de IA.

A terceira novidade é a investida pesada da Microsoft em cima da OpenAI- dona do ChatGPT. Foram anunciados investimentos de pelo menos US$ 10 bilhões para que se aprimore o app novidade do ano e também ‘ajude’ o Copilot (IA da Microsoft) a ‘dominar o mundo’. Ao que parece, o projeto é aprimorar tudo o que o pacote Office (Word, Excell e mais) tem com dados que grassam a partir do cruzamento de informações.

A observação (ou 4o item) é o que o Tiktok vem fazendo com seus efeitos em vídeo. Rede chinesa que tem 150 milhões de seguidores nos EUA e assustou o governo de lá, o Tiktok tem avançado muito com efeitos de vídeo para usuários e estes (nós) entregam (os) mais do que dados. Entregamos expressões, impressões e tempo de uso. O que eles vão fazer com isso (ou já fazem), só com o tempo.

Voltando agora à Singularidade. Alguns livros sobre o futuro apontam para 2029, outros para 2047 como ano em que tudo será desvendado. As apostas indicam que a IA vai tomar conta de tudo, e vai responder tudo. Com a ‘explosão’ da conexão de informações e as máquinas todas capazes de ‘pensar’, seremos capazes de saber coisas como o tamanho do universo, solução para doenças, para o trânsito e muito mais.

O copo meio vazio nos dirá que a desigualdade (hoje já tão alta) vai aumentar ainda mais. O controle da informação vai ser ainda mais concentrado. Mas o tempo (e a IA) nos dirão. Em breve.