ChatGPT, Google e Microsoft. A nova corrida da IA

Quando o mundo vai virar de vez de cabeça pra baixo?

Alguns cientistas apostam em 2029 e outros em 2047 para a data que vai acontecer a Singularidade a IA (Inteligência Artificial). Este ano começou bastante acelerado com pelo menos 3 novidades e uma observação que vou relatar aqui.

A primeira grande novidade é o ChatGPT, que chegou respondendo muita coisa (pra muita gente), produzindo textos e compilando dados para apresentar soluções. Mas muita gente diz que o Chat é apenas brincadeira de criança perto do que vem por aí.

A segunda novidade é a tentativa de resposta ao Chat do Google com o Bard, sua IA que começou a rodar nos EUA e Europa. A pressão é para que a gigante libere ‘geral’ sua ferramenta de IA.

A terceira novidade é a investida pesada da Microsoft em cima da OpenAI- dona do ChatGPT. Pelo menos US$ 10 bilhões para que se aprimore o app novidade do ano e também ‘ajude’ o Copilot (IA da Microsoft) a ‘dominar o mundo’. Ao que parece, o projeto é aprimorar tudo o que o pacote Office tem (Word, Excell e mais) com dados que grassam a partir do cruzamento de informações.

A observação (ou 4o item) é o que o Tiktok vem fazendo com seus efeitos em vídeo.