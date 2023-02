ChatGPT como braço direito dos profissionais de marketing digital

Nos últimos meses houve uma crescente onda de Inteligências Artificiais capazes de realizar as mais distintas tarefas. Algumas, inclusive, se popularizaram por gerar imagens graficamente perfeitas com apenas alguns comandos de texto.

Dessa onda, surgiu o ChatGPT, uma tecnologia de Inteligência Artificial

que permite a criação de conversas humanizadas e personalizadas. Com a disponibilidade desse tipo de tecnologia, a solução desenvolvida pela OpenAI começou a ser utilizada nas mais diversas operações, inclusive em campanhas de marketing capazes de aprimorar a interação com o público e melhorar a eficiência das estratégias.

O marketing tradicional tem o objetivo de atrair e fidelizar clientes, aumentando as vendas e a visibilidade da marca. O marketing digital, por outro lado, é baseado no uso da tecnologia para promover produtos ou serviços por meio de canais digitais, como blogs, portais, aplicativos e redes sociais. Nesse sentido, o ChatGPT é uma ferramenta valiosa para as duas modalidades, pois permite uma série de personalizações na interação de empresas e clientes.

Com facilidade na elaboração de diálogos, a inovação pode ser usada de inúmeras maneiras, o que causou empolgação entre os profissionais do setor. A solução é capaz de produzir roteiros ou até mesmo campanhas com um simples comando, otimizando o tempo de trabalho e auxiliando, até mesmo, na criação de ideias e conceitos.

Além disso, o ChatGPT pode ser usado como uma poderosa ferramenta de marketing digital, permitindo que os profissionais criem interações personalizadas e enriquecedoras com seu público-alvo. Por meio de diálogos baseados em linguagem natural, a solução pode responder a perguntas comerciais, fornecer recomendações de produtos e serviços e, até mesmo, ajudar na geração de leads.

Ainda assim, fique atento ao conteúdo produzido pela Inteligência Artificial

É importante que os profissionais se lembrem que essa é uma ferramenta para auxiliá-los no desenvolvimento de tarefas, e as deficiências que a tecnologia carrega podem afetar as estratégias de marketing criadas pelas equipes.

Em algumas situações, por exemplo, o chatbot pode fazer justamente o contrário do que se espera, gerando um conteúdo tendencioso ou, até mesmo, informações equivocadas. Para isso, a atuação humana é de extrema importância, servindo como um filtro que irá identificar o que funciona e o que, provavelmente, não apresentará bons resultados.

De qualquer maneira, o ChatGPT mostra um imenso potencial para se tornar uma ferramenta vital e, até mesmo, um auxiliar dedicado. Assim como qualquer outra tecnologia, o caminho para alcançar esse objetivo é treinar a IA, o que permitirá que ela tenha um impacto positivo nas estratégias de marketing digital, tornando-se uma parte fundamental da comunicação entre empresas e consumidores.

Sobre Saulo Camelo

Saulo Camelo é publicitário, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e empresário há mais de dez anos no ramo de comunicação, marketing e publicidade. Com background nas áreas de branding e design, fundou em 2011 a Camelo Digital, agência de marketing e publicidade com mais de 500 clientes atendidos em mais 12 países e que hoje se torna a CMLO&CO. Responsável por liderar projetos de planejamento estratégico, marketing, performance, comunicação e tecnologia, Saulo é o CEO e presidente das operações da CMLO&CO, gerenciando times responsáveis por atender grandes marcas como Nestlé, Garoto, Petrobras, Coqueiro, Shopping Center 3 entre outros.

Sobre a Agência CMLO&CO

Há mais de 10 anos, a Camelo Digital – agora CMLO&CO, escreve a comunicação para empresas de todos os segmentos. Hoje, a missão é apoiar as marcas em novos desafios, oferecendo soluções voltadas para marketing, tecnologia e publicidade. A mudança de nome é fruto da inquietude de uma equipe que busca sempre ir além, e que entende que os ambientes se expandem e por isso a necessidade da adequação para oferecer uma nova proposta, mais robusta e sofisticada. Atualmente, no portfólio estão organizações como Nestlé Health Science, Lego, Editora Moderna, Camil, Coqueiro, Garoto, Saúde Petrobras entre outros. Para saber mais, acesse www.cmlo.co, pelo instagram @cmlo.co

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento