Chat GPT. A última novidade da inteligência artificial

Chat GPT. Como essa inovação funciona

Ao ouvir sobre revolução digital, é inevitável pensar sobre o impacto que as inteligências artificiais causaram ao longo do tempo e como foram integradas em diversos segmentos para otimizar processos de produção e outras tarefas, inclusive na área da comunicação. Pensando nisso, você sabe o que é Chat GPT?

De forma geral, o Chat GPT é um chatbot voltado para desenvolver diálogos reais com os usuários. A ferramenta possui mais de 1 milhão de participantes e se tornou muito popular nos últimos tempos devido à modernidade, à simplicidade, à capacidade de desempenhar grande variedade de ações e à automação de tarefas.

Uma inteligência artificial possui o objetivo de replicar uma série de comportamentos humanos. Essa ferramenta é destaque entre muitos especialistas em tecnologia. Continue lendo este artigo para compreender sobre as diversas funções do software.

Chat GPT

Desenvolvido pela OpenAI, o Chat GPT foi lançado pela empresa de tecnologia no final de 2022 como um modelo interativo para gerar diálogos reais com os humanos e solucionar dúvidas. Além disso, a plataforma contesta premissas incorretas, desenvolve histórias, descreve imagens e muito mais.

A principal função desse assistente virtual é compreender o que é dito pelo usuário e utilizar a base de dados para gerar um diálogo segundo o contexto de uma pergunta ou uma solicitação. As respostas geradas pela ferramenta apresentam coerência em relação às respostas anteriores e às necessidades do usuário.

Isso ocorre porque a tecnologia é baseada em Machine Learning, ou seja, um campo da ciência da computação que estuda como os humanos se comportam e geram habilidades semelhantes por meio das inteligências artificiais. Por meio dessa metodologia, é possível obter mais precisão nos resultados.

A capacidade de adaptação do Chat GPT para as tarefas solicitadas é a principal vantagem da plataforma. A exemplo disso, é possível obter uma análise sobre linhas de código de programação, identificar os erros presentes e contar com resoluções matemáticas. A plataforma é disponibilizada em diferentes línguas, incluindo português.

Qualquer um pode usar o Chat GPT?

Agora que você já sabe o que é Chat GPT, é importante ficar por dentro de como essa ferramenta funciona. Para a vantagem dos usuários e dos interessados em utilizar a ferramenta, ela ainda está disponível de forma gratuita para uso. Basta criar uma conta e utilizar os recursos disponíveis.

De acordo com a OpenAI, tudo indica que a plataforma será monetizada futuramente. O uso gratuito serve para facilitar a coleta de dados e melhorar a experiência com base na forma que a plataforma é utilizada atualmente.

OpenAI

A OpenAI é uma empresa sem fins lucrativos destinada à pesquisa baseada em inteligência artificial. Fundada em 2015 por Sam Altman e Elon Musk, também é responsável pela criação de outras plataformas, como Dall-E 2 (voltada para criação de imagens) e Whisper (reconhecimento de fala e transcrições).

Em uma entrevista, Altman anunciou que a empresa ainda possui planos de lançar outras ferramentas para tornar as tarefas diárias mais práticas. Segundo ele, a empresa está trabalhando na produção de um software voltado para o desenvolvimento de vídeos por parte de inteligências artificiais.

Como o Chat GPT pode ajudar sua empresa

Muito além de saber o que é o Chat GPT, você conhece como essa ferramenta pode auxiliar o dia a dia de uma empresa? Muitos especialistas acreditam que a plataforma é muito promissora para desempenhar uma série de tarefas técnicas. Entretanto, muito se discute sobre a efetividade dos resultados gerados.

Muitas pessoas utilizam o software para desenvolver matérias, artigos e outros tipos de conteúdo devido à praticidade que ele oferece. Porém, há muitas controvérsias a respeito da qualidade do material produzido e, principalmente, da autenticidade das informações geradas pela ferramenta.

É sempre importante manter cuidado ao automatizar esse tipo de prática na empresa. A ferramenta é utilizada para auxiliar estudantes nos estudos e gera uma série de discussões sobre a importância da autoria e a integridade dos conteúdos que já existem.

