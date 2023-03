Chat GPT e o impacto no direito

As novas tecnologias e a transformação digital influenciam cada vez mais o mercado de trabalho. Lançado em 2022, o Chat GPT

está se inserindo aos poucos nas atuações dos profissionais do Direito e na rotina dos advogados, trazendo inovação ao universo jurídico. Você tem ideia do que é Chat GPT?

A plataforma é uma grande inovação tecnológica, considerada uma inteligência artificial que conversa com o usuário respondendo a diversos comandos. Diferentemente do Google que direciona para vários links, no Chat GPT, o usuário pergunta e a plataforma já entrega a informação pronta, apresentando respostas práticas para comandos complexos e auxiliando os profissionais em atividades repetitivas.

De acordo com a advogada e especialista em Direito Civil, Luana Prado, o Chat GPT consegue checar uma quantidade enorme de informações, conhecimentos técnicos, e transmitir de modo preciso ao usuário, ajudando o profissional a economizar tempo.

“Ao invés dos advogados passarem horas redigindo acordos, petições, eles podem utilizar a ferramenta para gerar documentos automáticos. No universo jurídico, auxilia na execução de tarefas mecânicas, especialmente nas atividades do dia a dia, seja na elaboração de documentos, minutas de contratos, acordos, petições padronizadas, seja na realização de pesquisas jurídicas, pesquisas rápidas de jurisprudência, doutrina, dentre outros”, disse.

Um exemplo desta implementação acabou de acontecer no Brasil. O deputado estadual de Santa Catarina, Matheus Cadorin (Novo), criou um projeto de lei com ajuda do Chat GPT. O deputado ainda afirmou que o projeto criado pela Inteligência Artificial foi revisado por advogados e não sofreu alterações.

ChatGPT como braço direito no marketing digital

Os escritórios de advocacia que desejam manter conteúdo relevante para os clientes, o Chat GPT também pode ser usado para a geração automática de conteúdo para sites, blogs e redes sociais. “Com o desenvolvimento da plataforma, a tendência é que seja usada para atividades repetitivas, enquanto serão exigidas dos profissionais as atividades mais complexas, estratégicas e criativas”, informa Luana.

A inteligência artificial na advocacia representa a construção de um novo modelo de trabalho mais seguro, eficiente e ágil. “Independentemente da área de atuação, o profissional precisa ser cada vez mais capacitado para outros tipos de entrega sob o risco, inclusive, da empregabilidade”, completou a advogada.

A ferramenta pode trazer uma infinidade de benefícios para o universo jurídico, esclarece Luana Prado, que também é professora do curso de Direito da Rede UniFTC, na faculdade em Vitória da Conquista. “Redução de custos e otimização de processos. Pouco a pouco a utilização da inteligência artificial deve aumentar a produtividade dos profissionais e melhorar a qualidade de diversas atividades nos locais de trabalho”.

A tendência é que essa plataforma se torne, em pouco tempo, indispensável aos profissionais do Direito e de tantas outras áreas. “É evidente que, quanto mais tecnologia se encontrar disponível, maior pode ser a celeridade e produtividade na realização de procedimentos jurídicos”, concluiu a especialista.

Brasil “menina dos olhos de ouro” das seguradoras?

Enquanto o mercado de seguros ainda engatinha na América Latina, ao contrário dos Estados Unidos, onde cerca de 70% da população tem seguros de vida, o Brasil segue se destacando nessa área e chamando a atenção de investidores.

De acordo com um estudo do FIDES, o Brasil, em 2021, representou quase a metade de toda a arrecadação de prêmios de seguros em toda a América Latina, mais que o dobro do México, o segundo na lista.

Segundo o corretor de seguros, Thiago Sena, que, em viagem pela América Latina, observou que os dados representam um movimento de crescimento do setor no Brasil e pode gerar um ambiente propício para novos investimentos.

“Tenho acompanhado de perto o crescimento do setor de seguros no Brasil nos últimos anos e notei esse crescimento, ele tem se destacado na América Latina como líder no mercado de seguros, principalmente, seguros de vida. Isso tem muita relação com o período da pandemia e o grande número de óbitos, o que gerou uma preocupação em se proteger e ocasionou uma maior busca por esse tipo de serviço“.

“Esse crescimento tem aberto espaço para novos investimentos no setor, tanto para empresas já estabelecidas quanto para novos players, estamos vivendo um momento muito promissor para o mercado de seguros no Brasil, ele se tornou a “menina dos olhos de ouro” das seguradoras” Afirma Thiago Sena.

