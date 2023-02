Chás e receitas caseiras ineficazes contra diabetes

Basta uma busca na internet para encontrar dezenas de receitas caseiras (chás)

para controlar a glicemia. As dicas vão de chás a água morna com limão. A última receita que está circulando é sobre água de quiabo. Mas, será que essas indicações funcionam?

De acordo com a nutricionista Silvia Ramos, que é coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), não há nenhuma comprovação científica sobre isso. “Existem alguns estudos relacionados ao tema catalogados no Manual Brasileiro de Plantas, mas são pesquisas frágeis e pouco aprofundadas se comparadas às feitas com remédios”, explica.

O presidente da SBD, dr. Levimar Araújo, acrescenta que apenas o médico, após exames físicos e laboratoriais, pode indicar o melhor tratamento, que pode ser diferente para cada pessoa. “Tudo vai depender do tipo de diabetes e do nível de glicose no sangue”, afirma.

Há vários tipos de diabetes, sendo que os mais comuns são o 1 e o 2. O tipo 1, que surge normalmente na infância, ocorre quando há redução ou falta de produção de insulina pelo pâncreas. Daí a necessidade que os pacientes têm de tomar doses de insulina. Já o tipo 2 ocorre quando o organismo desenvolve uma resistência à ação desse hormônio. Neste caso, o paciente faz uso de medicamentos que podem ser orais e/ou injetáveis. Nos dois casos, a doença se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose no sangue.

Além de medicamentos, dr. Levimar diz que é muito importante os pacientes terem uma alimentação saudável e individualizada, além de praticar atividades físicas para reduzir o peso, o que ajuda a manter os níveis glicêmicos em níveis aceitáveis. “É preciso lembrar que a dieta saudável inclui todos os tipos de alimentos, inclusive os carboidratos, que já foram considerados o vilão do diabetes”, afirma a nutricionista Silvia. O segredo é moderação e saber quantificar e combinar os alimentos”, explica.

Para saber mais, acesse: www.diabetes.org.br