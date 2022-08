O secretário de Habitação de Americana, Luiz Cezaretto, comemorou a entrega de escrituras para 28 famílias do Conjunto Habitacional Governador Mário Covas. O conjunto é composto por 287 casas e 160 apartamentos. A entrega foi feita na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU).

“Na tarde desta quinta-feira (04/08), entreguei juntamente o Prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi, matrículas de imóveis para 28 famílias que já quitaram suas prestações.

Destaco a parceria com a CDHU, que proporcionou este momento tão importante para estas famílias.

Agradeço minha equipe pelo empenho, ao Prefeito Chico e ao vice Odir pelo apoio de sempre.

Vale ressaltar que a CDHU está com negociação para os mutuários que se encontram com prestações atrasadas. Para informações nos procure na Secretaria de Habitação, para fazer a negociação proposta, onde as parcelas em atraso são transferidas para o final e a família se torna adimplente novamente.

Parabéns à todas as famílias pela conquista!”

LEIA TAMBÉM: Sardelli entrega matrículas de imóveis para 28 famílias