O CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta sexta-feira (15), às 20 horas, a primeira aula do curso gratuito de autoconhecimento do Instituto Gnosis. A formação teórica-prática conta com 23 aulas, abordando temas de grande profundidade psicológica, antropológica, filosófica e metafísica, com objetivo de compreender a natureza do ser humano.

Inscrições e mais informações podem ser acessadas pelo site https://is.gd/autoconhecimentoceu

O CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão” está localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II.

Serviço

Curso de autoconhecimento | Instituto Gnosis

Início nesta sexta-feira (15), às 20 horas

Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes (Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II)