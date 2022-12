A unidade do Procon-SP de Sumaré divulgou o resultado da pesquisa de preços dos principais itens que compõem a ceia de Natal. De acordo com o levantamento, realizado na última semana, a variação de preços de alguns dos alimentos da lista chega a 815%.

Foram consultados seis estabelecimentos (varejistas e atacadistas) que receberam as equipes de fiscalização. Entre os 17 produtos pesquisados estão itens como carnes, espumantes, panetones, chocotones e frutas cristalizadas. O pacote com 100 gramas do produto, por exemplo, pode ser encontrado em valores que vão de R$1,09 até R$9,99 (816% de variação). Já o consumidor que quiser 100 gramas de nozes sem casca vai gastar entre R$ 3,69 e R$ 18,98, uma variação de 410%.

“Essa pesquisa tem o objetivo de estimular o consumo consciente, mostrando para os consumidores que é muito importante, sim, pesquisar preços antes de ir às compras. Há uma grande variação de valores em um mesmo produto e até mesmo com a mesma qualidade.

Ressaltamos que todos os estabelecimentos foram previamente avisados da operação e que as variações de preços constatadas se referem aos dias em que a coleta foi realizada. Os preços praticados atualmente podem ser diferentes, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, por exemplo, que ficam a critério de cada estabelecimento”, explicou a coordenadora da unidade de Sumaré do Procon-SP, Carla Vensel.

Toda a pesquisa de preços está afixada em forma de tabela no Procon de Sumaré e pode ser consultada por qualquer cidadão interessado.

“A Operação Ceia de Natal é importante para gerar tranquilidade aos nossos moradores, para possam adquirir produtos com qualidade e preços justos neste fim de ano. Nosso Procon está cada vez mais estruturado para atender as demandas e garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados”, ressaltou o secretário de Controle Interno e Transparência, Jesuel Dimei Pereira.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o endereço da unidade do Procon em Sumaré é Rua Antônio Pereira de Camargo, nº 300, região central. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone é (19) 3873-1071.