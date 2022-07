A cervejaria Berggren conhecida pelos seus eventos de sucesso, em julho no mês do Rock vai retornar com as festas, que já tem data para acontecer. No dia 16 de julho, Nova Odessa vai parar! Música, comida, cerveja e o ambiente diferenciado que somente a Rock in Bier oferece a você.

Já pensou em curtir um bom rock e ainda tomar o chopp Bergggren, o melhor chopp da região, são diversos estilos para você escolher. Não fique de fora! A música fica por conta das bandas, Capitão Rock e Vim de Marte tocando as melhores do rock nacional e internacional. E para matar a fome durante a festa vamos ter 3 opções de comidas e petiscos, a La Casa de Cones, Batata Legal e o Tenente do Masterchef.

O ambiente é familiar e seguro, contamos com uma equipe privada de seguranças e apoio de socorristas durante o evento, temos também estacionamento gratuito no local.