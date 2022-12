Verão, final de ano, Copa do Mundo: o cenário é o mais propício para que o brasileiro aumente o consumo da bebida que é a “paixão nacional”. Porém, para que a cervejinha chegue trincando aos copos, o setor cervejeiro depende de uma ampla rede de distribuição para alavancar suas vendas. Para solucionar essa equação, uma empresa de tecnologia catarinense desenvolveu um sistema que otimiza as rotas e pode ampliar em até 30% a capacidade de entrega diária das cervejarias.

A cerveja não é apenas uma paixão do brasileiro, mas um setor importante da economia nacional. O Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos e, segundo levantamento da Euromonitor, em 2021 foram vendidos 14,3 bilhões de litros no Brasil. As projeções do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) apontam para um incremento de aproximadamente 8% no consumo de cerveja, em relação a 2021, atingindo um volume de vendas em mais de 15,4 bilhões de litros.

Sistema de rotas calcula rotas e otimiza entregas

Apesar dos fortes números, a estrutura deficitária da malha de transportes pode transformar a distribuição e o abastecimento em um obstáculo para as empresas, o que resulta em insatisfação do cliente que procura por determinado tipo de cerveja e não o encontra no mercado.

Uma das maiores fabricantes de bebidas do mundo trabalha para resolver este entrave logístico em um projeto que conta com a parceria da catarinense Mouts, empresa de tecnologia sediada em Blumenau. O sistema promove agilidade e redução nos custos com a criação de um roteiro otimizado para os caminhões. “”As revendas de bebidas tinham dificuldades em criar uma rota eficiente para a entrega, o que gerava alto custo e um número reduzido das entregas diárias”, conta Rennã Tiedt, desenvolvedor da Mouts.

Com a implantação do sistema, as empresas conseguem ampliar as entregas diárias em até 30%, pois o Roteirizador tem uma “inteligência” que pode calcular desde o tempo que o caminhão leva para ser descarregado e assim saber quantos pontos de vendas poderão ser atendidos na rota. “Além disso, também realiza a estimativa de custo do combustível que será utilizado para efetuar as entregas na rota definida”, destaca Tiedt.

Junto ao Roteirizador, a Mouts trabalha com um sistema complementar, o Sizing. O projeto teve início em novembro com o objetivo de automatizar os Centros de Distribuição de Bebidas, pois hoje os cálculos para projeção da necessidade de caminhões para as entregas é feito manualmente. “Os funcionários fazem um cálculo para projetar quantos caminhões serão necessários na quinzena de determinado mês, manualmente, tendo que ler e realizar o cálculo de muitas planilhas de excel, despendendo um tempo enorme do profissional”, conta Rennã.

Após ser colocado em uso, a estimativa é que o tempo para realizar esta projeção seja de menos de uma hora, e com isso otimizar o tempo do CDD, para solicitação de novos caminhões conforme a demanda.