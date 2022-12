Ainda em clima de Copa do Mundo, a Walk The Talk fez uma pesquisa sobre Futebol e Questões Sociais. Nos três meses que antecederam a Copa e durante o evento, as pesquisas feitas no Google, por Racismo (15%), Homofobia (6,88%) e Machismo (6,59%), somadas, são 2,5x menores do que as buscas por Cerveja (71,52%). 100% é a soma de todas as buscas para os quatro termos estudados, com o pico nos dias 18 e 22 de novembro quando a notícia sobre a restrição de cerveja foi publicada pela imprensa.

Os brasileiros ficaram 2,5x mais ativos na internet com a restrição de cerveja na Copa do que com as questões sociais. Nas redes sociais, mais de dez redes foram analisadas as publicações sobre Copa do Mundo e Cerveja foram 2,25x maiores do que a associação do evento esportivo com Racismo, Homofobia e Machismo somados. A pesquisa foi feita através do Social Listening (O que se fala nas redes) e Share of Voice (O que se busca nas redes).

A Walk The Talk acabou de apresentar também a terceira onda da pesquisa do Índice GPS – Global Positioning On Sustainability, um estudo inédito que mapeia as principais preocupações dos brasileiros, como agem e o que esperam das empresas quando o assunto é ESG.

Walk the Talk é uma Impact-Tech, um ecossistema de dados, conteúdo e expertise que ajuda as empresas a tomarem decisões para um crescimento sustentável. É líder e pioneira em seu segmento e ajuda empresas e marcas a direcionarem sua atuação de forma consistente nos temas de ESG, comunicação e posicionamento de mercado.